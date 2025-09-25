Publicidad

Feligreses vendieron sus casas por pastor que anunció el fin del mundo; están en bancarrota

Feligreses vendieron sus casas por pastor que anunció el fin del mundo; están en bancarrota

Un pastor se viralizó en Tik Tok sobre su premonición sobre el supuesto fin del mundo, y logró convencer a algunos feligreses de vender sus hogares.

Feligreses vendieron sus casas por pastor que anunció el fin del mundo; están en bancarrota
Joshua Mhlaka pastor que se volvió viral en redes sociales
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de sept, 2025