Feligreses vendieron sus casas por pastor que anunció el fin del mundo; están en bancarrota

En Sudáfrica, se volvió controversial la historia donde miles de personas vendieron sus casas, autos y pertenencias convencidas de que el fin del mundo ocurría entre el 23-25 de septiembre, hecho que promulgó por mucho tiempo en redes el pastor local, Joshua Mhlakela.

Según informó el pastor, Jesucristo regresaría en dichas fechas con el fin de llevarse a los creyentes; por lo cual, convenció a sus seguidores desprenderse de todo lo material para ser fiel a las enseñanzas.

Dicha declaración de Joshua Mhlakela se difundió inicialmente en una entrevista televisiva y luego se terminó viralizando en Tik Tok y otras redes, lo que provocó un ambiente de tensión y llevó a algunos devotos a tomar diferentes decisiones radicales, como fue la venta de casas, carros, entre otras pertenencias, según informó el medio de comunicación The Independent.

¿Qué informó The Independent sobre el caso de Joshua Mhlakela?

Este fenómeno llegó a tal punto que en internet fue bautizado como “RaptureTok”, donde miles de videos que mezclan fe, burlas y escepticismo. Algunos usuarios afirmaron haber vendido propiedades o preparado sus hogares para los “sobrevivientes” del supuesto evento, incluso distribuyendo Biblias.

The Independent explicó que: “El Hermano Joshua Mhlakela, de Sudáfrica, captó recientemente la atención mundial al profetizar con valentía que el Rapto ocurriría el 23 o 24 de septiembre de 2025. Vinculó el evento con la festividad judía de Rosh Hashaná, convenciendo a seguidores tanto en línea como fuera de línea de que el fin estaba cerca.”

Posteriormente, explicó que las acciones de Joshua Mhlaka provocaron una ruptura espiritual y emocional en las personas, debido a que en un alto porcentaje estas quedaron mal económicamente después de este suceso. Sin embargo, el Hermano Joshua insistió en que había escuchado una trompeta en su oído y había visto a Jesús en un sueño, usando esto para convencer a sus seguidores en redes sociales. Mientras que otro sector, aprovecha este tipo de situaciones para burlarse de la religión.

Una vez se conoció la predicción fallida de Joshua Mhlakela, los usuarios de redes sociales comentaron que no es la primera vez que realiza predicciones similares, sin éxito. Sin embargo, recalca que esta si tuvo mayor impacto que tuvo esto en redes sociales.

