Hombres lavan pechugas de pollo en canal de aguas del centro de Bogotá, ¿vendedores?

Hombres lavan pechugas de pollo en canal de aguas del centro de Bogotá, ¿vendedores?

Video muestra a dos hombres lavando pechugas de pollo en el Eje Ambiental de Bogotá; usuarios recomiendan precaución con comida callejera.