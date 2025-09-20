Hombres lavan pechugas de pollo en canal de aguas del centro de Bogotá, ¿vendedores?

En las últimas horas, un video se volvió viral en redes sociales mostrando a dos hombres que se ayudan entre sí para lavar pechugas de pollo en las aguas del Eje Ambiental, en la Avenida Jiménez, centro de Bogotá. La grabación ha causado indignación y preocupación entre los internautas, quienes advierten sobre los posibles riesgos sanitarios.

Aunque algunos comentarios señalan que no es la primera vez que se observan prácticas similares en la zona, hasta el momento se desconoce la identidad de las personas, si tienen relación con algún comercio de alimentos o si simplemente realizaban esta acción para uso personal. Tampoco hay información sobre medidas por parte de las autoridades.

Los usuarios de redes sociales recomendaron evitar consumir alimentos callejeros en el centro de la ciudad debido a estas situaciones, alertando sobre la higiene y la seguridad alimentaria. "Esto demuestra la importancia de revisar dónde compramos nuestra comida", comentó un internauta. Otro señaló: "No es la primera vez que vemos cosas así en Bogotá; hay que tener cuidado".

El video ha generado debates sobre la salud pública y la limpieza en espacios urbanos. La Avenida Jiménez, conocida por su afluencia de peatones y vendedores informales, ahora se encuentra en el ojo de la opinión pública por esta denuncia ciudadana.

Hasta el momento, no hay confirmación sobre si las autoridades sanitarias o la Policía han intervenido ni si existen sanciones para quienes realizan estas prácticas. Los internautas siguen compartiendo la grabación, haciendo viral el hecho y llamando la atención sobre la necesidad de mayor control y supervisión en los puntos de venta de alimentos callejeros.

¿La pechuga se lava?

Aunque algunas personas creen que enjuagar la pechuga de pollo antes de cocinarla ayuda a limpiarla, los expertos en seguridad alimentaria advierten que hacerlo en aguas abiertas o sin higiene puede ser más riesgoso que beneficioso.

Lavar el pollo puede esparcir bacterias como la salmonela o el E. coli a superficies, utensilios y otros alimentos, aumentando la probabilidad de intoxicación. Por eso, lo más seguro es cocinarla directamente a la temperatura adecuada, lo que elimina los microorganismos dañinos sin necesidad de enjuagarla.

