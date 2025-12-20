Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO ZULMA GUZMÁN
INFLUENCER AGREDE ABUELITO
¿DESAPARECE EL 4XMIL?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Salud y Bienestar  / Esta es la causa psicológica que hace más intensa la nostalgia en diciembre

Esta es la causa psicológica que hace más intensa la nostalgia en diciembre

Especialista en salud mental señala que el cierre del año suele activar emociones profundas en algunas personas, debido a factores simbólicos, sociales y personales propios en esta época.

Nostalgia en diciembre
Causa de la nostalgia en diciembre según psicólogos
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Especialistas en psicología clínica y salud mental señalan que, aunque diciembre suele asociarse con celebraciones y reuniones festivas, también puede ser un periodo en el que aumentan emociones relacionadas con el duelo y la nostalgia, especialmente para quienes han atravesado pérdidas o situaciones difíciles durante el año.

Las fechas significativas del fin de año como Navidad y Año Nuevo funcionan como momentos simbólicos que invitan a hacer un balance personal de lo vivido.

Puedes leer: Recomendaciones para cuidar a tus mascotas de los sonidos de la pólvora en Navidad

¿Por qué me pongo sentimental en diciembre?

Esto se debe a que personas que afrontan recuerdos de pérdidas, tensiones familiares o dificultades recientes experimenten emociones más intensas durante estas semanas.

Las expectativas sociales sobre la felicidad, la unión familiar y el bienestar permanente pueden chocar con la realidad emocional de muchas personas, lo que se traduce en sensaciones de agotamiento emocional, desánimo o estrés psicológico.

Te puede interesar

  1. Se prendió arbolito de Navidad, pero en llamas
    Se prendió arbolito de Navidad, pero en llamas
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Se prendió arbolito de Navidad, pero en llamas: niños y adultos salieron corriendo

  2. Novena de Navidad
    Manera correcta de hacer la Novena de Navidad para tener trabajo en 2026
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Sociedad

    Novena de Navidad: así debes rezarla para buen trabajo y dinero en 2026

En este contexto, algunas personas pueden mostrar cambios en su comportamiento, como aislamiento social o alteraciones del sueño y del ánimo.

La psicóloga Diana Riaño, con estudios en psicología clínica y docente en Adipa, explica que señales como pérdida de interés en actividades habituales, dificultades para dormir o cambios marcados en el estado de ánimo pueden ser indicativos de que una persona está atravesando un momento emocionalmente desafiante durante esta temporada.

Además de los factores sociales y emocionales, hay evidencia que sugiere que en la temporada de fin de año, especialmente en diciembre, se presentan cambios fisiológicos y ambientales que también pueden influir en el estado emocional.

Te puede interesar

  1. Bacteria del recalentado
    Evita la 'bacteria del recalentado' para este fin de años
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Sociedad

    ¿Qué es la 'bacteria del recalentado' y por qué causa tantas enfermedades en diciembre?

  2. WhatsApp en modo navideño
    WhatsApp en modo navideño con estos simples pasos
    Foto: imagen de referencia, generada por ImageFX
    Tecnología

    Así puedes activar el “modo Navidad” en WhatsApp: personaliza tu app para las fiestas

Publicidad

Durante las fiestas existen personas que dicen pasar por un aumento de sentimientos depresivos, impulsado por factores como la comparación social, la presión económica, el cansancio por múltiples actividades y la nostalgia por ausencias afectivas.

Por lo anterior, se recomienda a quienes experimentan emociones intensas durante este periodo que reconozcan y validen sus sentimientos, en lugar de ignorarlos o presionarse para adaptarse a una expectativa social uniforme de felicidad.

Publicidad

Puedes leer: Así luce hoy la niña que cantó el villancico ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

Asimismo, se sugiere mantener rutinas saludables, buscar apoyo en personas de confianza y si es necesario, acudir a profesionales en salud mental para orientación y acompañamiento.

Estas recomendaciones también contemplan prestar atención a cambios persistentes en el estado de ánimo, el sueño y las relaciones interpersonales, ya que pueden ser señales de que están afectando el bienestar emocional de forma más profunda de lo habitual.

Aunque diciembre es una época de celebración para muchos, los psicólogos destacan que las experiencias emocionales no son uniformes para todas las personas y que comprender esta diversidad puede facilitar un acompañamiento más atento y respetuoso de las distintas formas en que se vive esta temporada del año.

Mira también: Los números de la suerte de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Navidad

Año Nuevo

Recomendaciones de salud

Salud mental