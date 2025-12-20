Esta es la causa psicológica que hace más intensa la nostalgia en diciembre

Especialistas en psicología clínica y salud mental señalan que, aunque diciembre suele asociarse con celebraciones y reuniones festivas, también puede ser un periodo en el que aumentan emociones relacionadas con el duelo y la nostalgia, especialmente para quienes han atravesado pérdidas o situaciones difíciles durante el año.

Las fechas significativas del fin de año como Navidad y Año Nuevo funcionan como momentos simbólicos que invitan a hacer un balance personal de lo vivido.

¿Por qué me pongo sentimental en diciembre?

Esto se debe a que personas que afrontan recuerdos de pérdidas, tensiones familiares o dificultades recientes experimenten emociones más intensas durante estas semanas.



Las expectativas sociales sobre la felicidad, la unión familiar y el bienestar permanente pueden chocar con la realidad emocional de muchas personas, lo que se traduce en sensaciones de agotamiento emocional, desánimo o estrés psicológico.



En este contexto, algunas personas pueden mostrar cambios en su comportamiento, como aislamiento social o alteraciones del sueño y del ánimo.

La psicóloga Diana Riaño, con estudios en psicología clínica y docente en Adipa, explica que señales como pérdida de interés en actividades habituales, dificultades para dormir o cambios marcados en el estado de ánimo pueden ser indicativos de que una persona está atravesando un momento emocionalmente desafiante durante esta temporada.

Además de los factores sociales y emocionales, hay evidencia que sugiere que en la temporada de fin de año, especialmente en diciembre, se presentan cambios fisiológicos y ambientales que también pueden influir en el estado emocional.

Durante las fiestas existen personas que dicen pasar por un aumento de sentimientos depresivos, impulsado por factores como la comparación social, la presión económica, el cansancio por múltiples actividades y la nostalgia por ausencias afectivas.

Por lo anterior, se recomienda a quienes experimentan emociones intensas durante este periodo que reconozcan y validen sus sentimientos, en lugar de ignorarlos o presionarse para adaptarse a una expectativa social uniforme de felicidad.

Asimismo, se sugiere mantener rutinas saludables, buscar apoyo en personas de confianza y si es necesario, acudir a profesionales en salud mental para orientación y acompañamiento.

Estas recomendaciones también contemplan prestar atención a cambios persistentes en el estado de ánimo, el sueño y las relaciones interpersonales, ya que pueden ser señales de que están afectando el bienestar emocional de forma más profunda de lo habitual.

Aunque diciembre es una época de celebración para muchos, los psicólogos destacan que las experiencias emocionales no son uniformes para todas las personas y que comprender esta diversidad puede facilitar un acompañamiento más atento y respetuoso de las distintas formas en que se vive esta temporada del año.

