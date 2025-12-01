Así puedes activar el “modo Navidad” en WhatsApp: personaliza tu app para las fiestas

Con la llegada de diciembre y el ambiente festivo de fin de año, muchos usuarios quieren que sus aplicaciones también se sientan navideñas. Aunque WhatsApp no ofrece un “modo Navidad” oficial, sí existen formas simples de personalizar la app para que tenga un toque festivo.

Pasos para personalizar tus chats de WhatsApp y darle estilo navideño

Una de las formas más fáciles de decorar WhatsApp para la temporada navideña es cambiando el fondo de tus chats:



Abre WhatsApp y ve a Ajustes.

Ingresa a la sección Chats y selecciona Fondo de pantalla.

Puedes elegir un fondo predeterminado , un color sólido (como rojo o verde), o cargar una imagen navideña desde tu galería (árbol de navidad, luces, Santa Claus, etc.).

De esta manera, cada vez que escribas en tus chats, verás ese fondo navideño.

Personalizar ícono y aspecto general (solo Android)

Si usas un celular Android, tienes la opción de cambiar el ícono de WhatsApp para que luzca navideño usando una aplicación externa llamada Nova Launcher. Los pasos son:



Instala Nova Launcher desde Google Play.

Configura Nova Launcher como tu lanzador predeterminado.

Busca o descarga una imagen del ícono de WhatsApp con diseño navideño (formato PNG, fondo transparente, puede incluir gorrito de Navidad, luces, etc.).

Mantén presionado el ícono de WhatsApp en tu pantalla de inicio, selecciona “Editar” y cambia la imagen por la que descargaste.

Guarda los cambios: el ícono cambiará inmediatamente. Si en algún momento quieres volver al original, basta con desinstalar Nova Launcher.

Este cambio es solo estético: no afecta las funciones de WhatsApp ni requiere acceso externo a tus chats.

Otras ideas navideñas para tu WhatsApp

Además del fondo y el ícono, puedes:



Cambiar el tema del teclado con diseños navideños usando apps como Gboard, seleccionando un fondo desde tu galería.

Usar stickers, emojis o imágenes navideñas en chats y estados para complementar la ambientación.

Recomendaciones a tener en cuenta

El “modo Navidad” no es una función oficial de WhatsApp, sino una personalización visual que depende del usuario.

El cambio del ícono de la app mediante Nova Launcher solo está disponible para dispositivos Android; en iOS no es posible.

Si decides usar un launcher externo, asegúrate de descargarlo desde tiendas oficiales para mantener la seguridad del dispositivo.

Con estos pasos puedes transformar tu WhatsApp y sumarte al ambiente navideño desde tu celular, con un estilo festivo.



