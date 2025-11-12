Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Engaño navideño: así están usando los calendarios de Adviento para robar en internet

Engaño navideño: así están usando los calendarios de Adviento para robar en internet

Una reciente modalidad de fraude circula en redes sociales, lo que parece una inocente oferta de calendarios de Adviento podría vaciar tu cuenta bancaria, no lo dejes pasar.

Calendario de Adviento, nueva modalidad de robo
Nueva modalidad de robo por medio de los calendarios de Adviento
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Con la llegada de la temporada navideña, aumentan las compras por internet y con ellas las estrategias de fraude digital. En las últimas semanas se detectó una nueva modalidad de estafa que utiliza los calendarios de Adviento como gancho para obtener información personal y bancaria de los usuarios.

El fraude comienza con mensajes enviados por redes sociales, WhatsApp o mensajes de texto, en los que se ofrecen supuestos calendarios de Adviento gratuitos o con grandes descuentos. Estas publicaciones suelen incluir imágenes llamativas de marcas reconocidas y enlaces que dirigen a páginas falsas.

Puedes leer: Cuidado: nueva estafa con videos falsos está vaciando cuentas bancarias en minutos

¿Cómo es la modalidad de robo por medio de calendarios de Adviento?

En los sitios, los estafadores solicitan a las víctimas llenar formularios con datos personales o bancarios, bajo el pretexto de confirmar el envío o participar en una promoción limitada.

En los sitios, los estafadores solicitan a las víctimas llenar formularios con datos personales o bancarios, bajo el pretexto de confirmar el envío o participar en una promoción limitada.

Recomendaciones para evitar el robo con calendarios de Adviento

Se recomienda no abrir enlaces que lleguen por medios no oficiales ni proporcionar datos sensibles en formularios desconocidos. También se sugiere verificar siempre que las páginas web usen conexión segura (“https”), revisar la autenticidad de las promociones y adquirir los productos únicamente en portales oficiales o tiendas reconocidas.

Publicidad

Si una oferta parece demasiado buena para ser real, probablemente se trate de una estafa.

Puedes leer: Así es la nueva táctica de robo con cascos de moto en Bogotá: "Hormigueo en las manos"

Publicidad

En caso de haber caído en este tipo de engaños, se debe reportar la situación al banco correspondiente, cambiar las contraseñas de acceso y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o el Centro Cibernético Policial. Estas medidas permiten evitar mayores pérdidas y ayudan a las autoridades a rastrear a los responsables.

Mira también: ¡SI RECIBES ESTA LLAMADA CUELGA! Nueva modalidad de robo en COLOMBIA: no caigas en la TRAMPA

