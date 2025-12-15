Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VIDEO: ACCIDENTE ANTIOQUIA
FALLECE INFLUENCER
¿CUARENTENA EN COLOMBIA?
ACCIDENTE BUS ESCOLAR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Novena de Navidad: así debes rezarla para buen trabajo y dinero en 2026

Novena de Navidad: así debes rezarla para buen trabajo y dinero en 2026

Durante los nueve días de la Novena de Navidad, muchos creyentes aprovechan este espacio de oración para pedir estabilidad laboral, nuevas oportunidades de empleo y prosperidad económica.

Novena de Navidad
Manera correcta de hacer la Novena de Navidad para tener trabajo en 2026
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

La Novena de Navidad o de Aguinaldo es una de las tradiciones religiosas más importantes para miles de creyentes en Colombia y otros países de América Latina. Del 16 al 24 de diciembre, las familias se reúnen para rezar como preparación espiritual para la llegada del Niño Jesús.

En este espacio de oración, muchas personas enfocan sus peticiones en aspectos clave de su vida, especialmente en el deseo de contar con un buen trabajo, ingresos estables y prosperidad económica para el año 2026.

Puedes leer: Revelan verdadera historia detrás de 'Navidad sin ti', canción de Marco Antonio Solís

¿Cómo se reza la Novena de Navidad?

Durante la novena, el momento de la oración para todos los días se considera fundamental para presentar intenciones relacionadas con el ámbito laboral.

En este espacio, los creyentes suelen pedir oportunidades de empleo, estabilidad en el trabajo actual, ascensos o proyectos que permitan mejorar su situación económica.

Te puede interesar

  1. El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar nieve gratis esta Navidad.jpg
    El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar nieve gratis esta Navidad.
    Foto creada con Gemini IA
    Bogotá

    El lugar en Bogotá donde podrás disfrutar de nieve gratis esta Navidad

  2. Combinaciones numéricas de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre
    Combinaciones numéricas de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre
    Foto: Redes de Diomedes Díaz y Getty Images
    Sociedad

    Los números de la suerte de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre

También se acostumbra a pedir claridad para tomar decisiones profesionales importantes y fortaleza para enfrentar los retos laborales.

Las consideraciones diarias, que varían cada jornada, permiten reflexionar sobre la espera, la paciencia y la confianza. Estos valores son asociados por muchos fieles con la búsqueda de empleo y la perseverancia necesaria para alcanzar metas financieras.

En cada día de la novena, se recomienda enfocar la intención en un aspecto concreto, como conseguir trabajo, mejorar los ingresos, salir de deudas o lograr estabilidad económica en 2026.

Publicidad

Las oraciones a la Virgen María y a San José ocupan un lugar especial dentro de la novena cuando se trata de pedir trabajo y dinero.

San José es tradicionalmente reconocido como el protector de los trabajadores y de las familias, por lo que muchos creyentes le encomiendan la estabilidad laboral y el sustento del hogar.

Publicidad

En estos momentos, se suele pedir no solo empleo, sino también responsabilidad, compromiso y honestidad en el trabajo.

Al llegar a la oración al Niño Jesús, muchos fieles expresan sus peticiones de manera personal. Este es uno de los espacios más íntimos del rezo, en el que se pide prosperidad, abundancia y tranquilidad económica para el nuevo año, siempre acompañadas del esfuerzo personal y la disciplina diaria.

Te `puede interesar

  1. WhatsApp en modo navideño
    WhatsApp en modo navideño con estos simples pasos
    Foto: imagen de referencia, generada por ImageFX
    Tecnología

    Así puedes activar el “modo Navidad” en WhatsApp: personaliza tu app para las fiestas

  2. 6 elementos para atraer la abundancia
    6 elementos par atraer la abundancia en Navidad, imagen de referencia
    Foto: genera de ImageFX
    Sociedad

    Elementos que debes poner en árbol de Navidad para activar abundancia; amuletos de energía

Finalmente, los gozos de la novena simbolizan la esperanza y la alegría de quien confía en que sus oraciones serán escuchadas.

Para quienes rezan la novena con intención económica, este momento representa la fe en que 2026 llegará con oportunidades laborales, crecimiento profesional y estabilidad financiera.

Puedes leer: ¿Cuánto cuesta subir a Monserrate para ver luces? Precios, horarios y opciones

Más allá del aspecto religioso, la Novena de Navidad se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los objetivos laborales y financieros del próximo año.

Publicidad

Para muchos creyentes, rezarla con fe y constancia es una forma de cerrar el año con esperanza y comenzar 2026 con metas claras en torno al trabajo y el dinero.

Mira también: Los números de la suerte de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Novena de aguinaldos

Navidad

Ritos religiosos