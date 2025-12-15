Novena de Navidad: así debes rezarla para buen trabajo y dinero en 2026

La Novena de Navidad o de Aguinaldo es una de las tradiciones religiosas más importantes para miles de creyentes en Colombia y otros países de América Latina. Del 16 al 24 de diciembre, las familias se reúnen para rezar como preparación espiritual para la llegada del Niño Jesús.

En este espacio de oración, muchas personas enfocan sus peticiones en aspectos clave de su vida, especialmente en el deseo de contar con un buen trabajo, ingresos estables y prosperidad económica para el año 2026.

¿Cómo se reza la Novena de Navidad?

Durante la novena, el momento de la oración para todos los días se considera fundamental para presentar intenciones relacionadas con el ámbito laboral.



En este espacio, los creyentes suelen pedir oportunidades de empleo, estabilidad en el trabajo actual, ascensos o proyectos que permitan mejorar su situación económica.



También se acostumbra a pedir claridad para tomar decisiones profesionales importantes y fortaleza para enfrentar los retos laborales.

Las consideraciones diarias, que varían cada jornada, permiten reflexionar sobre la espera, la paciencia y la confianza. Estos valores son asociados por muchos fieles con la búsqueda de empleo y la perseverancia necesaria para alcanzar metas financieras.

En cada día de la novena, se recomienda enfocar la intención en un aspecto concreto, como conseguir trabajo, mejorar los ingresos, salir de deudas o lograr estabilidad económica en 2026.

Las oraciones a la Virgen María y a San José ocupan un lugar especial dentro de la novena cuando se trata de pedir trabajo y dinero.

San José es tradicionalmente reconocido como el protector de los trabajadores y de las familias, por lo que muchos creyentes le encomiendan la estabilidad laboral y el sustento del hogar.

En estos momentos, se suele pedir no solo empleo, sino también responsabilidad, compromiso y honestidad en el trabajo.

Al llegar a la oración al Niño Jesús, muchos fieles expresan sus peticiones de manera personal. Este es uno de los espacios más íntimos del rezo, en el que se pide prosperidad, abundancia y tranquilidad económica para el nuevo año, siempre acompañadas del esfuerzo personal y la disciplina diaria.

Finalmente, los gozos de la novena simbolizan la esperanza y la alegría de quien confía en que sus oraciones serán escuchadas.

Para quienes rezan la novena con intención económica, este momento representa la fe en que 2026 llegará con oportunidades laborales, crecimiento profesional y estabilidad financiera.

Más allá del aspecto religioso, la Novena de Navidad se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los objetivos laborales y financieros del próximo año.

Para muchos creyentes, rezarla con fe y constancia es una forma de cerrar el año con esperanza y comenzar 2026 con metas claras en torno al trabajo y el dinero.

