¿Cuánto cuesta subir a Monserrate para ver luces? Precios, horarios y opciones

El cerro de Monserrate es uno de los destinos turísticos más visitados de Bogotá, tanto por locales como visitantes internacionales. Para llegar a la cima donde está el santuario y disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad existen tres formas principales, ya sea a pie por el sendero peatonal, en teleférico o en funicular.

Cada alternativa tiene diferentes costos y horarios, dependiendo de la temporada y del medio de transporte elegido.

Una opción gratuita es subir caminando por el sendero peatonal, que tiene unos 1.605 escalones y cerca de 2.350 metros de longitud. Esta ruta es popular entre quienes buscan ejercicio, senderismo o disfrutar del entorno natural urbano.



El acceso está abierto generalmente de miércoles a lunes desde primeras horas de la mañana hasta la tarde, con el descenso permitido hasta más tarde del mediodía. El sendero no tiene costo de ingreso y es administrado por entidades locales que regulan su uso para seguridad y mantenimiento.



¿Cuánto cuesta subir a Monserrate en Teleférico o funicular?

Para quienes prefieren evitar la caminata o desean llegar más rápido, el teleférico y el funicular son los métodos mecánicos más usados.

Los precios pueden variar por temporada turística, pero en general para la temporada normal fuera de eventos especiales, el costo de ida y regreso para adultos suele rondar cifras alrededor de treinta mil pesos, con tarifas especiales más bajas en ciertos días de la semana, como domingos antes de horas de la tarde.

Adultos mayores cuentan con descuentos presentando su documento, y existe una opción de acceso rápido con un precio superior que permite evitar filas en temporadas de alta demanda.

¿Cuándo ir a ver luces en Monserrate?

Durante la temporada navideña, el cerro de Monserrate se transforma en uno de los puntos más representativos para vivir el espíritu festivo en Bogotá con un espectáculo de luces denominado 'Las Luces del Mundo'.

Esta experiencia visual incluye instalaciones iluminadas que recorren estaciones temáticas inspiradas en países y culturas, ofreciendo un trayecto sensorial desde el funicular hasta la cima del cerro, con efectos de luz, color y música especialmente diseñados para la temporada.

El alumbrado navideño está disponible todos los días entre las 5:30 p.m. y las 11:59 p.m., lo que permite que los visitantes suban para ver las luces cuando ya está oscuro y aprovechar las vistas nocturnas de la ciudad.

Los tiquetes para subir en teleférico o funicular pueden adquirirse hasta las 10:00 p.m. de lunes a sábado y hasta las 8:00 p.m. los domingos y festivos.

Durante estas fechas, la tarifa nocturna de ida y regreso en los transportes mecánicos se fija en alrededor de treinta y dos mil pesos por persona, un valor unificado que aplica incluso en domingos nocturnos, donde normalmente se ofrece un precio más bajo fuera de temporada festiva.

Recomendaciones para visitar Monserrate en época navideña

Quienes planeen subir a Monserrate para ver el alumbrado navideño deben considerar llegar con anticipación para evitar largas filas, especialmente en fines de semana o fechas cercanas al Día de las Velitas y Navidad.

Es recomendable vestir ropa abrigada debido a las temperaturas nocturnas más bajas y considerar el regreso seguro al terminar la visita, ya que los servicios de transporte público pueden ser más lentos en horas de la noche.

Además, hay días específicos como el 24 y 31 de diciembre en los que no se ofrece el alumbrado y las taquillas cierran antes de la noche, por lo que los visitantes deben verificar la programación antes de planear su visita.

