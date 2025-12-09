Colombia Mayor está consignando $230.000 en diciembre; fechas y beneficiarios

Desde el 1 de diciembre de 2025, el programa Colombia Mayor activó la entrega del ciclo 11, inyectando una inversión de $386.499 millones y formalizando un aumento drástico en el monto de las transferencias mensuales.

Prosperidad Social (DPS), la entidad encargada de la gestión del programa, confirmó que la entrega de recursos del ciclo 11 beneficia a más de 1,6 millones de personas a nivel nacional.

La transferencia mensual pasa de los anteriores $80.000 a $230.000. Los principales beneficiarios de este incremento son las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que no cuentan con una pensión formal.



Adicionalmente, los adultos mayores de 70 y 80 años también se benefician de este nuevo monto.

Dicha estrategia no solo busca mejorar las condiciones económicas de los beneficiarios actuales, sino también incluir a todos los adultos mayores que carecen de acceso a una pensión.

De hecho, la materialización de esta política se articula directamente con los pilares de la Reforma Pensional que se encuentra actualmente en revisión ante la Corte Constitucional.

Fechas de pago de Colombia Mayor en diciembre

Diciembre de 2025 es un mes excepcional para el programa Colombia Mayor, ya que contempla la entrega de dos ciclos de pago para asegurar que todos los beneficiarios reciban el apoyo correspondiente al cierre del año.

1. Ciclo 11

La entrega de este ciclo comenzó a inicios de diciembre.

Inicio de pagos: La entrega del ciclo 11 comenzó desde el 1 de diciembre. Una fuente indica que la entrega para personas bancarizadas comenzó el 2 de diciembre, y para la modalidad de giro, el 4 de diciembre.

Fechas de finalización: El desembolso generalmente se extiende hasta la segunda semana de diciembre, con fechas estipuladas del 27 de noviembre al 12 de diciembre. Otras fuentes indican que el Ciclo 11 irá hasta el 16 de diciembre o hasta el 18 de diciembre.



El inicio de los pagos del Ciclo 11 se dio con un aumento significativo del monto, pasando de $80.000 a $230.000 para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años.

2. Ciclo 12 (Cierre del año)

Este representa el último giro del año.

Fechas de entrega: Este ciclo se realiza generalmente entre la segunda mitad y el final del mes de diciembre, con fechas estipuladas del 17 al 31 de diciembre.

Este ciclo se realiza generalmente entre la segunda mitad y el final del mes de diciembre, con fechas estipuladas del 17 al 31 de diciembre. Una fuente regional precisó que el Ciclo 12 comenzará el 23 de diciembre.

El programa espera que, para el ciclo 12, se alcance la cifra de 3 millones de beneficiarios. Es crucial que los beneficiarios acudan a reclamar el pago dentro de las fechas estipuladas para evitar la reversión del pago.

Los beneficiarios pueden recibir el pago por los canales habituales, ya sea por giro o transferencia bancaria. El cobro se realiza a través de las redes de pago autorizadas por Prosperidad Social, siendo el Banco Agrario la entidad principal. Es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original para el cobro.

¿Quiénes califican para Colombia Mayor?

Para ingresar al programa y sostener el incentivo, los solicitantes deben cumplir rigurosamente con los criterios de focalización:

Nacionalidad y residencia: Ser colombiano y haber residido en el territorio nacional durante los últimos diez años.

Ser colombiano y haber residido en el territorio nacional durante los últimos diez años. Edad: Deben tener una edad mínima de tres años menos que la requerida para la pensión de vejez. Específicamente, se requiere tener 54 años para mujeres y 59 años para hombres (según datos del programa).

Deben tener una edad mínima de tres años menos que la requerida para la pensión de vejez. Específicamente, se requiere tener 54 años para mujeres y 59 años para hombres (según datos del programa). Situación económica: La persona no debe contar con una pensión, rentas o ingresos suficientes que garanticen su subsistencia.

La persona no debe contar con una pensión, rentas o ingresos suficientes que garanticen su subsistencia. Sisbén: Deben estar clasificados dentro de los grupos A, B, o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV.