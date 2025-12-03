Los números de la suerte de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre

El legado de Diomedes Díaz ha trascendido el ámbito musical para instalarse fuertemente en el folclore popular y el mundo de los juegos de azar.

Aunque han pasado casi 12 años desde que falleció, su nombre no solo sigue sonando con fuerza, sino que sus cifras personales se han transformado en un símbolo de devoción mística para aquellos que buscan un golpe de suerte.

Puedes leer: Números de Rafael Orozco que encienden la suerte en el chance y lotería



Esta tradición popular se intensifica notablemente cada 26 de mayo —fecha de su nacimiento— y, de manera crucial, cada 22 de diciembre, el día en que ocurrió su fallecimiento.



Miles de personas apuestan combinaciones numéricas que hacen referencia a momentos vitales en la biografía del ídolo vallenato. La creencia se fortalece con cada sorteo, alimentada por los testimonios de quienes han ganado premios y han reavivado la fe en este fenómeno cultural.

Números de la suerte de Diomedes Díaz para diciembre

El foco de la suerte en el mes de diciembre está puesto en las combinaciones que conmemoran su deceso. El 22 de diciembre fue la fecha en la que Diomedes Díaz falleció. De esta fecha clave se desprenden varias combinaciones que, según sus seguidores, cargan una fuerte energía para la suerte:

1222: Esta cifra combina el mes y el día de su muerte (diciembre 22). Este número tiene especial notoriedad, ya que en el año 2016 convirtió en millonarios a varios apostadores.

Esta cifra combina el mes y el día de su muerte (diciembre 22). Este número tiene especial notoriedad, ya que en el año 2016 convirtió en millonarios a varios apostadores. 2213 : Esta combinación une el día de su muerte (22) con el año de su fallecimiento (2013).

: Esta combinación une el día de su muerte (22) con el año de su fallecimiento (2013). 222 y 2212: Ambas son variaciones y distintas combinaciones del día y mes de su fallecimiento. La combinación 2212, por ejemplo, resultó ganadora en la Lotería Fantástica Noche el 26 de mayo de 2024.

Ambas son variaciones y distintas combinaciones del día y mes de su fallecimiento. La combinación 2212, por ejemplo, resultó ganadora en la Lotería Fantástica Noche el 26 de mayo de 2024. 2613: Esta combinación fusiona su fecha de nacimiento (26) con el año en que falleció (2013).

Además de las combinaciones centradas en la fecha de su muerte, existen otros números que sus seguidores usan con frecuencia, considerándolos parte del ritual de homenaje a su memoria.

Puedes leer: Rafael Santos sobre la estatua de Diomedes Díaz: “Les ha hecho el milagro”

Publicidad

Uno de los números con mayor carga espiritual es el 1108, que corresponde al número de la tumba donde reposan sus restos. El Cacique está enterrado en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar. Sus seguidores incluyen con frecuencia este número en sus apuestas.

Otro de los números más simbólicos y apostados se relaciona con su nacimiento: Diomedes Díaz nació el 26 de mayo de 1957. De aquí se desprende la cifra 2657, que representa su día, mes y año de nacimiento. Este número ganó notoriedad y se consolidó como una cifra de la suerte en mayo de 2020, al resultar ganador en el sorteo Chontico Noche.

Publicidad

Incluso, combinaciones que unen la fecha de su fallecimiento con otras devociones importantes en la vida del cantante han dado premios:

1622: Esta mezcla entre el día de la Virgen del Carmen (16 de julio) y el día de su fallecimiento (22) resultó ganadora en un sorteo en enero de 2023.

Esta mezcla entre el día de la Virgen del Carmen (16 de julio) y el día de su fallecimiento (22) resultó ganadora en un sorteo en enero de 2023. 0716 o 1607: Ambos están directamente vinculados con la festividad religiosa del 16 de julio, fecha a la que Diomedes Díaz tenía una especial devoción.

Ambos están directamente vinculados con la festividad religiosa del 16 de julio, fecha a la que Diomedes Díaz tenía una especial devoción. 6438: Esta cifra, que forma parte de su libreta militar, también hace parte de las combinaciones de la suerte utilizadas por sus fieles.

La práctica de apostar estas cifras se ha consolidado como parte de un ritual con el que los seguidores rinden homenaje a su memoria. Joaco Guillén, quien fue exmanager de Diomedes Díaz y una de las personas más cercanas a él, ha sido una figura clave en la revelación de varios de estos números y sus vínculos con momentos cruciales en la vida del artista.

Guillén aseguró en entrevistas que estas cifras tienen un profundo significado para los seguidores del cantante.

Aunque para muchos observadores esta práctica pueda parecer simple superstición, el fenómeno se ha integrado al folclore popular colombiano. El legado del 'Cacique' no solo sigue vibrando en su música, sino también en la fe inquebrantable de aquellos que, a través de los juegos de azar, buscan una conexión mística y un premio económico de la mano de su ídolo.

Mira también: Hija de Diomedes Díaz le saca los trapitos al sol la viuda de Martín Elías con fuerte frase