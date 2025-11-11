Elder Dayán, hijo de Diomedes, confiesa que le fue infiel a su esposa: “Dos veces y ya”

Uno de los primogénitos de Diomedes Díaz se logró posicionar como una figura en el vallenato como es el caso de Élder Dayan Díaz, quién se convirtió en una de las voces con mayor proyección en este género musical. Sin embargo, en su última entrevista reveló un episodio de infidelidad con su actual pareja.

Élder Dayan tuvo una entrevista con Desnudate con Eva donde sorprendió con una confesión a todos sus seguidores, donde afirmó que pese a tener pareja si tuvo episodios de infidelidad, pese a eso, todavía continúa con ella y ya llevan más de 10 años juntos y se encuentran esperando un hijo.

A lo largo de la conversación, surgieron varias preguntas sobre su carrera profesional y cómo enfrentó varias situaciones en su vida. Sumado a esto, explicó que tuvo momentos incómodos con su pareja y reveló que le fue infiel en algunas ocasiones.



¿Cómo reveló Elder Dayán que le fue infiel a su esposa?

En la entrevista surgió el tema sobre su infidelidad, donde le preguntaron Elder Dayán si fue infiel, a donde el artista respondió que “sí” y explicó que ya su esposa lo perdonó y explicó que aunque, no fue fiel en la relación, esa situación tampoco sucedió más de tres veces porque conserva su hogar, pues lleva diez de casado con ella.

“Yo no lo cojo de deporte. Ella no me ha cogido de infiel 10, 15 o 20 veces, no. Solo una, dos veces y ya”, dijo. De igual forma, explicó que esas veces fue ella quien se dio cuenta y que para perdonarlo, donde reveló que fue un proceso difícil para su pareja debido a esta situación.

Sumado a esto, explicó que esto ocurrió debido a las tentaciones que hay dentro de la industria, pese a eso enfatizó que no tiene ninguna relación por fuera del matrimonio dado que decidió usar protección cuando tuvo relaciones íntimas con otras mujeres cuando fue infiel con su pareja.

“Tiene que cuidarse, no solamente por los hijos, sino que el libertinaje que hay en este mundo en estos momentos hasta los mosquitos hacen enfermedades”, afirmó.

Finalmente, Elder Dayán explicó que espera el nacimiento de su hijo para no tener más, debido a que confirmó que su pareja se hará ligadura de trompas y él la vasectomía, esto debido a que confesó que para él es tener tantos hermanos.

Dichos comentarios no pasaron desapercibidos por los seguidores de Elder Dayán, donde mostraron su molestía por las palabras y también como normaliza la infidelidad de su esposa. "Se siente orgullo y todo"; "gracias por tener un hogar"; "el colmo", son los mensajes que se pueden leer.

