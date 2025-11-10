Yina Calderón se pronuncia luego de ser expulsada de ‘La Mansión de Luinny’ y hace advertencia

Una vez más, Yina Calderón se volvió tendencia en redes sociales, tras ser expulsada de ‘La Mansión de Luinny’ por agredir a La Piry. Situación que se viralizó y causó polémica entre sus seguidores del programa que se está llevando a cabo en República Dominicana.

La situación se presentó cuando Yina Calderón sufrió una broma donde secador de cabello lleno de harina, un acto que fue interpretado por ella misma como una broma de muy mal gusto, la cual en su momento ninguna reacción por la vendedora de fajas y creadora de contenido.

“Me echaron harina en el secador, casi me entra a los ojos. ¿Quién fue? Exijo que Luinny me diga ya quién lo hizo. La que haya sido, que se atenga”, exclamó Yina Calderón mostrando su molestia por esto y se enfocó en Ana y La Piry, como posibles responsables de este hecho.

A pesar de ello, Yina Calderón sorprendió al dar un fuerte empujón a La Piry al agua, desatando un forcejeo que terminó cuando sus compañeros intervinieron al notar que la mujer se había golpeado la cabeza. Por lo cual, Luinny terminó expulsando a la colombiana del reality. Sin embargo, La Piry pidió que esta no fuera expulsada.

¿Qué dijo Yina Calderón tras su agresión a La Piry?

Mientras se define su situación en el reality, Yina Calderón se pronunció frente a las cámara y le mandó un mensaje a su familia: “Yo no voy a decir que soy una perita en dulce, yo no lo soy. Pero la gente que me sigue en mi país sabe que aquí he sido demasiado noble”, además agregó que la situación era muy difícil.

Además, se refirió a una de las personas que más la ha atacado en el reality, “me ha maldecido, me ha echado enfermedades encima, me ha hecho brujería en las cámaras, vive con un palo que me va a pegar. La pájara desde que llegó me ataca seguido, dos contra uno”.

Ante esta situación, la creadora de contenido afirmó que colapsó. “De ninguna manera yo apoyo la violencia, como le decía Andreina, yo soy muy especial con otras personas, pero la pájara me provocó”. Finalmente, Yina Calderón le pidió apoyo a sus seguidores para continuar en el reality.

Esto mientras La Piry explicó que desea que Yina Calderón continúe en el reality, debido a que expresó que tiene ganas de vengarse de la colombiana dentro del programa.

