Video: Expulsan a Yina Calderón de ‘La Mansión de Luinny’ por golpear a compañera

En las últimas horas, Yina Calderón volvió a estar en el ojo de una nueva polémica, esto en La Mansión de Luinny, esto debido a que agredió a una de sus compañeras dentro del reality y decidieron expulsarla del programa. Situación que fue comentada en redes sociales y preocupó a miles.

Todo arrancó cuando Yina Calderón llegó a una habitación de maquillaje para arreglarse el cabello y tan pronto encendió el secador de pelo, de este salió una gran cantidad de harina de trigo, situación que su desató su furia y la hizo explotar contra de sus compañeros, debido a la broma que le cometieron.

Puedes leer: La mansión de Luinny: Yina Calderón se le declara a participante, ¿la paró en seco?



“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, mari#@, casi me quedo ciega. ¿Quién de ustedes dos me echó harina en el secador para que me cayera en los ojos? Digan, zorr*#, ¿dónde está la otra travesti? ¿Quién fue? Casi me quedo ciega. Exijo que Luinny me diga ya, ¿por qué no frentean? (...) La que haya sido que se atenga, así nos toque irnos a todas", afirmó la vendedora de fajas.



Tras esto, la colombiana se encaró con Ana y Piry, concursantes con los cuales ya había tenido problemas dentro del reality. Pese a eso, estos negaron su responsabilidad en la broma que recibió Yina Calderón.



¿Por qué expulsaron a Yina Calderón de ‘La Mansión de Luinny’?

Horas después de este suceso, Yina Calderón arrojó a Piry al agua y generó pánico entre sus compañeros, pues según mencionaron, al caer, se dio un fuerte golpe en la cabeza. Al observar esta situación, varios integrantes decidieron socorrer al afectado y revisar su estado de salud.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' en inesperadas condiciones

Después de esta acción, Luinny citó a Piry y a Yina Calderón para tomar las respectivas medidas sobre esta situación. Donde la colombiana terminó siendo la más afectada, dado que la terminó echando del reality debido a la norma que hay contra la violencia dentro de la casa.

Publicidad

“En el caso de Yina, con el dolor de mi corazón, tengo que decir que abandonas la mansión en este momento”, mencionó Luinny. Sin embargo, la colombiana no se quedó callada ante esta decisión y explicó que ni tanto su mamá como papá le pusieron la mano encima, por lo cual, no iba a dejarse de nadie más.

Publicidad

Pese a esta decisión, la afectada Piry espera que no saquen a Yina Calderón del programa, debido a que ella espera cobrar venganza de esta. Tras la discusión de las dos involucradas se espera que en las siguientes horas se tome una decisión al respecto, debido a que muchos temen que se repita la situación de violencia.