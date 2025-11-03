Yina Calderón mechoneó a un muñeco Chuky y tuvo que entrar producción a calmarla

Yina Calderón no pasó desapercibida ni un minuto desde que entró a La Mansión de Luinny. La influencer colombiana, conocida por su temperamento directo y su estilo sin filtro, protagonizó el primer gran enfrentamiento del reality internacional grabado en República Dominicana.

Apenas pisó el set, vestida de rojo intenso, con cuernos y una actitud desafiante, Yina lanzó una advertencia: “Seré la villana de esta competencia”. Y lo cumplió. Su entrada fue como una declaración de guerra. No saludó a nadie y desde ese momento marcó territorio.

Durante la presentación de los participantes, la dominicana Chelsy Bautista comentó en tono burlón sobre el look de Yina: “El carnaval es el 27 de febrero aquí en República Dominicana”. Bastó eso para que la empresaria colombiana reaccionara: “Yo no te he hecho nada, entonces primero te coses la boca, porque yo no he dicho nada”.

La tensión subió rápidamente y el presentador Luinny Corporán tuvo que intervenir para evitar que la discusión pasara a mayores. “Orden en la sala”, pidió con firmeza mientras la producción detenía las cámaras por unos minutos.

Yina Calderón recibe su primer castigo en la mansión de Luinny

Tras el altercado, la dinámica del programa continuó con la elección de habitaciones. Los concursantes debían sacar una balota de colores para saber en qué espacio dormirían. El destino jugó su papel cuando Yina y Chelsy sacaron la misma pelota azul, lo que las ubicó en la categoría de supervivencia. Esto significaba que no tendrían cama ni habitación asignada, y deberían buscar dónde dormir dentro de la mansión.

Ambas quedaron sorprendidas, especialmente Yina, quien tomó la situación con visible molestia. “Esto no puede ser casualidad”, dijo entre risas nerviosas. Lo cierto es que esa coincidencia promete mantener viva la tensión durante toda la temporada.

¿Qué pasó con el muñeco Chucky y Yina Calderón?

Pero el ambiente se volvió a encender pocos días después. Los problemas en el reality llegaron tan lejos que ya se presenció la primera pelea en forma entre los participantes. Según varios clips que circulan en redes, Yina volvió a ser protagonista, esta vez por un curioso —y tenso— episodio con un muñeco Chucky.

Todo habría comenzado cuando una de las concursantes llevó el muñeco como amuleto o adorno personal. En medio de una discusión, Yina tomó al muñeco por el cabello y lo jaló con tanta fuerza que terminó deformándolo, lo que desató la furia de su compañera.

La participante, en un acto de venganza, le tumbó todo el maquillaje a Yina, dejándola completamente fuera de su personaje de “villana glam”. La situación se descontroló al punto que la producción tuvo que intervenir de inmediato para evitar que la tensión pasara a mayores.

El equipo de grabación logró separar a las dos y pidió que Yina devolviera el muñeco mientras la otra participante recogía los productos de maquillaje esparcidos por el piso.