EN VIVO: La mansión de Luinny, el reality que enfrenta a Yina Calderón y Karina García

El esperado reality La mansión de Luinny ya abrió sus puertas y promete convertirse en uno de los formatos más comentados de los próximos días.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán lanzó oficialmente su proyecto, reuniendo a reconocidas personalidades de varios países en una lujosa casa donde deberán convivir, competir y superar distintas pruebas mientras son grabados las 24 horas del día.

Puedes leer: Yina Calderón se salvaría de pagar millonaria multa en contrato con Westcol

El programa, que combina entretenimiento, drama y estrategia, contará con la participación de figuras que ya se han enfrentado antes en otro reality, lo que ha despertado una gran expectativa entre los seguidores. Entre las participantes más comentadas están Karina García y Yina Calderón, quienes protagonizaron una fuerte rivalidad en su anterior experiencia televisiva.

Aunque el estreno estaba previsto para el 30 de octubre, la producción decidió adelantarlo un día debido al enorme interés del público. La transmisión arranca hoy, 29 de octubre, a las 8:00 p.m., y podrá verse completamente gratis y en alta calidad, con contenido disponible las 24 horas en diferentes plataformas digitales.



¿Dónde ver en vivo La mansión de Luinny?

La transmisión oficial está disponible a través del canal de YouTube de Luinny Corporán, donde los seguidores podrán ver todo lo que ocurre dentro de la mansión sin interrupciones. Además, los episodios, clips y momentos destacados se compartirán en TikTok y Facebook, para que los fanáticos puedan seguir cada movimiento, discusión o alianza de los participantes.

Publicidad

Entre los participantes confirmados en La mansión de Luinny

Karina García (Colombia)

Yina Calderón (Colombia)

Brenda Zambrano (México)

Asaf Torres (Puerto Rico)

Andreina Bravo (Ecuador)

Yurgenis Aular (Venezuela)

Leandro Joel Sosa (República Dominicana)

Uriel José Romero (República Dominicana)

Abraham García Arévalo (España)

Cristal Pérez (República Dominicana)

La Bella Chanel (República Dominicana)

Jessica Stonnem (EE. UU.)

Cristian Casablanca (República Dominicana)

Yarinson Jesús Aybar (República Dominicana)

Gailen La Moyeta (República Dominicana)

Axel Buenísimo (República Dominicana)

Puedes leer: Karina García lanza fuerte pulla en sus redes sociales, ¿indirecta a Altafulla?

Publicidad

La mansión de Luinny, el reality que enfrenta a Yina Calderón y Karina García

Cómo ver La mansión de Luinny paso a paso

Si quieres disfrutar del programa en tiempo real y sin pagar nada, sigue estos pasos sencillos:



Abre YouTube desde tu celular, televisor o computador. En la barra de búsqueda, escribe: “Luinny Corporán La Mansión”. Ingresa al canal oficial del comunicador (verificado con la insignia azul). Da clic en “Transmitiendo en vivo” o en el enlace de la transmisión principal. Activa la campanita 🔔 para recibir notificaciones cuando haya nuevos episodios o transmisiones especiales.

También puedes seguir los clips más virales y los momentos destacados a través de las redes sociales oficiales del programa en TikTok y Facebook, donde se publican avances, entrevistas y transmisiones adicionales para los fanáticos.