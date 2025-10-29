EN VIVO: La mansión de Luinny, el reality que enfrenta a Yina Calderón y Karina García

Publicidad
El esperado reality La mansión de Luinny ya abrió sus puertas y promete convertirse en uno de los formatos más comentados de los próximos días.
El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán lanzó oficialmente su proyecto, reuniendo a reconocidas personalidades de varios países en una lujosa casa donde deberán convivir, competir y superar distintas pruebas mientras son grabados las 24 horas del día.
El programa, que combina entretenimiento, drama y estrategia, contará con la participación de figuras que ya se han enfrentado antes en otro reality, lo que ha despertado una gran expectativa entre los seguidores. Entre las participantes más comentadas están Karina García y Yina Calderón, quienes protagonizaron una fuerte rivalidad en su anterior experiencia televisiva.
Aunque el estreno estaba previsto para el 30 de octubre, la producción decidió adelantarlo un día debido al enorme interés del público. La transmisión arranca hoy, 29 de octubre, a las 8:00 p.m., y podrá verse completamente gratis y en alta calidad, con contenido disponible las 24 horas en diferentes plataformas digitales.
La transmisión oficial está disponible a través del canal de YouTube de Luinny Corporán, donde los seguidores podrán ver todo lo que ocurre dentro de la mansión sin interrupciones. Además, los episodios, clips y momentos destacados se compartirán en TikTok y Facebook, para que los fanáticos puedan seguir cada movimiento, discusión o alianza de los participantes.
Si quieres disfrutar del programa en tiempo real y sin pagar nada, sigue estos pasos sencillos:
También puedes seguir los clips más virales y los momentos destacados a través de las redes sociales oficiales del programa en TikTok y Facebook, donde se publican avances, entrevistas y transmisiones adicionales para los fanáticos.