Karina García lanza fuerte pulla en sus redes sociales, ¿indirecta a Altafulla?

En las últimas horas se conoció que Karina García fue contratada como modelo para una reconocida marca nacional. Al punto que durante una intervención que tuvo durante este trabajo, lanzó un fuerte mensaje a todas las mujeres que se encuentren atravesando una ruptura amorosa.

Durante la presentación de esta marca, la creadora de contenido decidió compartir un mensaje a todas las mujeres que se encuentren en un proceso de sanación sobre una relación. Así mismo, reflexionó por toda la experiencia que vivió con sus antiguas parejas.

Puedes leer: VIDEO: Karina García y La Jesuu fueron pilladas besándose después de Stream Fighters



“A todas las mujeres que están pasando por una ruptura en este momento, el consejo más grande que yo les puedo dar, que yo sé que es difícil, porque muchas de ustedes se sienten solas, muchas tienen apego emocional, muchas se sienten vacías; si se puede, pónganse ustedes por encima de todo, no se van a morir por un hombre", comunicó Karina García.

Sumado a esto, explicó que las mujeres son demasiado valiosas como para morir por nadie, además recalcó que es importante estar apoyadas en la familia, amigos y personas que brinden amor. Sin embargo, en redes sociales, se comenzó a especular que dichas palabras pueden implicar su última relación con Altafulla.

Publicidad

¿Qué sucedió con Karina García y Altafulla?

Uno de los temas que generó mucho ruido en las redes sociales fue la ruptura entre Karina García y Altafulla, esto por iniciativa propia de la modelo debido a que argumentó que hubo un ocasión donde el artista cumplió una cita laboral y salió del país siendo ignorada por este. Ya cuando volvió regresó como si nada.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un supuesto cobró de Karina a Altafulla por su participación en algunos videos del artista, al punto que decidido cobrar cerca de 25 millones de pesos argumentando que existía un acuerdo que él no habría cumplido, situación a que llevó a esto.

Publicidad

Cabe destacar que hasta el momento no hay ninguna publicación oficial de este cobró en la cuenta oficial de Karina García. Sino que dicha información proviene de una publicación realizada en redes sociales, donde se ve un supuesto mensaje de la modelo explicando los motivos para este cobro.

Situación que puso a los seguidores de ambos a estar atentos a los canales oficiales para saber si esta deuda es real o se trata de una información falsa de las redes sociales.

Mira también: Karol G arrasa en los Billboard Latin 2025: la colombiana más galardonada