Karina García lanza fuerte pulla en sus redes sociales, ¿indirecta a Altafulla?

Karina García lanza fuerte pulla en sus redes sociales, ¿indirecta a Altafulla?

La influencer Karina García compartió unas palabras en sus redes sociales, muchos de sus seguidores la vinculan a su ex Altafulla.

Karina García lanza fuerte pulla en sus redes sociales, ¿indirecta a Altafulla?
Karina García lanza fuerte pulla en sus redes sociales, ¿indirecta a Altafulla?, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @altafulla y @karinagarciaoficiall
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de oct, 2025