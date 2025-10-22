Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento del reconocido cantante Alex Miranda, mejor conocido en la escena musical como Alex “El Bizcochito”. Se conoció que el artista sufrió un accidente automovilístico en Estados Unidos, situación que generó mucha tristeza por parte de sus seguidores.

La partida de Alex Miranda ocurrió el domingo 19 de octubre, donde la información inicial apunta a que fue resultado de un accidente de tránsito en Estados Unidos. La noticia fue oficialmente confirmada por varios medios internacionales y ratificada por el alcalde Jesús Resto, oriundo de Ciales, municipio de Puerto Rico.

Tanto es así que el alcalde de Ciales compartió unas sentidas condolencias a la familia, amigos y seguidores del joven cantante por su pérdida. En sus declaraciones, lamentó la partida de uno de los hijos más prometedores de su pueblo, y pidió oraciones para su descanso eterno.

¿Quién fue Alex Miranda?

Alex Miranda, fue un artista puertorriqueño, quien a lo largo de su trayectoria profesional, el artista demostró tener una gran habilidad en el campo musical y dejó un importante legado en el género de la bachata, tanto es así que su pico de popularidad se dio en la década del 2000.

Al punto que el cantante lanzó varias canciones en el año 2024, con las que adquirió un gran posicionamiento en las plataformas musicales en los cuales se resaltan: ‘Se acabó el juego’, ‘Dos amantes’, ‘Regálame esta noche’ y ‘A veces sin quererlo’. En la República Dominicana, su canción "Te perdoné" fue particularmente reconocida.

Sumado a esto, los seguidores de Alex Miranda recordarán al cantante por su voz y la cercanía que mantuvo con el público, cualidades que lo establecieron como una de las figuras más queridas del género. De igual forma, se conoció que este artista usualmente realizaba giras en Estados Unidos y Puerto Rico.

Finalmente, se conoció que su última actuación conocida se dio el pasado viernes en la ciudad de Hinesville, Georgia. Previamente, en agosto, había ofrecido un show en el “Maya Sport Bar” en Mayagüez.

Así mismo, se conoció los mensajes de sus colegas de este género musical, quienes expresaron su pesar por la repentina pérdida. Joel “Tu Kukito” del Grupo Elite lamentó la despedida de un gran amigo y compañero de tarima, afirmando que su voz, alegría y amistad seguirán resonando en cada recuerdo y canción compartida.

