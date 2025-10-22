Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
ANGIE PAHOLA TOBAR
SEBASTIAN VILLA ¿VUELVE A JUGAR?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!
VIDEO: BEBÉ AROJADO A CANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico

Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico

El reconocido cantante de bachata terminó falleciendo tras un accidente automovilístico, según información de su equipo de trabajo.

Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico
Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y hecha con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de oct, 2025