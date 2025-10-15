Así fueron los últimos días de actor de ‘Padres e hijos’, luchando por su vida

En los últimos días se publicó una entrevista sobre el fallecimiento de Leonardo Ramírez, actor que falleció por un cáncer metastásico en el año 2003. Donde la gente lo recuerda de su participación en la recordada novela ‘Padres e hijos’, la cual terminó marcando una generación en la televisión nacional.

Recordemos que esta novela la integraron varias estrellas nacionales como Luis Eduardo Motoa, Luz Stella Luengas, Ana Victoria Beltrán, Naren Daryanani, Leonardo Ramírez, Haydée Ramírez, Andrés Fierro y también formó parte de esta producción Lina Tejeiro, una de las actrices más reconocidas actualmente.

Para Expediente Final de Caracol Televisión, los familiares de Leonardo Ramírez mencionaron que el diagnóstico de cáncer llegó a la vida del joven actor en el año 2002, tanto es así que terminó cambiando los placeres de la juventud por las constantes luchas para lidiar con esta enfermedad.



Al punto que según su hermana, Sandra Ramírez confesó que al momento de sentirse mal, Leonardo asistió a la Clínica del Country en Bogotá, donde tras realizarle una tomografía y descubrieron que tenía un cáncer inoperable dado que este se encontraba en la cavidad torácica.

¿Cómo fueron los últimos días de Leonardo Ramírez?

Una vez se conoció este diagnóstico, los especialistas le ordenaron 17 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia. “Nos dijeron que iba a ser un proceso largo, pero la EPS no aceptaba muchos de los tratamientos porque eran costosos”, explicó Eugenio Ramírez en esta entrevista.

Situación que llevó al límite a Leonardo Ramírez al probar tratamientos experimentales, pero los cuales no tuvieron los mejores resultados. Durante unos meses el actor se logró estabilizar e incluso subir su ánimo. Sin embargo, los médicos le confirmaron que el cáncer había hecho metástasis en el páncreas y que ningún tratamiento podía salvarlo.

Después de enterarse de esta noticia, solicito la eutanasia en el año 2003, la cual fue negada debido a que en dicho momento esto era ilegal en Colombia. “Me duele el cuerpo, no puedo orinar, no puedo hacer nada”, fueron algunas de sus últimas palabras de Leonardo Ramírez sobre el sufrimiento que enfrentó los últimos meses.

Tras ser ingresado a cuidados paliativos, su estado de salud seguía deteriorándose hasta que terminó falleciendo en su casa en Bogotá, el 22 de enero de 2003, a los 26 años en los brazos de su madre.

