Falleció el actor Gustavo Angarita por cáncer; gran luto en la televisión colombiana

El mundo del arte colombiano lamenta la partida de Gustavo Angarita, un aclamado actor cuya influencia se extendió tanto en el teatro como en la pantalla chica nacional. Angarita falleció a sus 84 años a causa de un cáncer que, según se confirmó, había hecho metástasis.

La noticia de su deceso fue difundida inicialmente a través de redes sociales por su sobrina, Sandra Eichler. En un emotivo mensaje publicado en Instagram, Eichler no solo confirmó el fallecimiento, sino que también compartió fotografías y un video que destacaban la estrecha relación familiar.

El mensaje de Sandra decía:

"Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. No es un adiós, es un hasta luego…"

Gustavo Angarita fue ampliamente considerado un ícono de la televisión colombiana y una figura fundamental del teatro.

Su carrera dejó huella en importantes producciones nacionales. Es especialmente recordado por su trabajo en proyectos cinematográficos como La estrategia del Caracol, además de su participación en exitosas telenovelas históricas y dramáticas, incluyendo Caballo viejo, La casa de las dos palmas y La potra Zaina.

Sin embargo, el artista era más que solo un actor. En el mensaje de despedida, su sobrina lo definió como un "gran actor colombiano" y un "escultor del alma y de la materia".

Se destacó su modo de vida, pues vivió bajo sus propios parámetros y con la libertad propia de quien es auténtico. Su autenticidad fue catalogada como "la forma más bella de existir".

El legado de Angarita, al igual que sus creaciones artísticas, queda "tallado" en la historia del arte de Colombia y en la memoria de aquellos que tuvieron la dicha de quererlo.

Tras el anuncio de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, y varios colegas del medio rindieron tributo al actor.

La salud del artista ya había sido motivo de preocupación. Angarita había presentado problemas de salud anteriormente y había estado internado por esta razón.

Anteriormente, su hijo, Gustavo Angarita Junior, había generado inquietud entre los seguidores del actor al revelar que su padre estaba hospitalizado.

