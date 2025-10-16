Reconocida influencer fue hallada sin vida en un cuarto de hotel, ¿cómo pasó?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Una joven influencer polaca, reconocida por promover dietas extremas y estilos de vida alternativos en redes sociales, fue hallada sin vida en un hotel en Bali, Indonesia, donde residía desde hace varios meses. La noticia ha causado conmoción a nivel internacional y abre una polémica sobre los límites de las modas digitales, el autocuidado y la salud mental.
Karolina Krzyzak, de 27 años, era conocida en plataformas como Instagram y TikTok por compartir contenido sobre alimentación basada en frutas crudas, una dieta conocida como "frutarianismo", que excluye cualquier alimento cocido o procesado.
Aunque promovía este estilo como un camino de “purificación" y "disciplina alimentaria", su entorno más cercano había notado un deterioro físico evidente en los últimos meses, a pesar de que en redes sociales quería mostrar una vida saludable, no fue consciente del grave riesgo al que se estaba enfrentando,
Lee también: Así fueron los últimos días de actor de ‘Padres e hijos’, luchando por su vida
De acuerdo con información recogida por medios locales, Karolina habría perdido contacto con una amiga cercana desde hacía tres días, lo que alertó al personal del hotel donde vivía. Al ingresar a su habitación, la encontraron sin signos vitales.
Al parecer, la influencer habría luchado contra la anorexia en su adolescencia, y con el tiempo desarrolló una obsesión al crudiveganismo (alimentos excluidos de origen animal y que están crudos o no cocinados).
Expertos consultados por medios internacionales, coinciden en que el caso refleja un patrón cada vez más común: la romanización de estilos de vida extremos en redes sociales, donde los creadores de contenido prefieren ocultar el sufrimiento real que hay detrás de su apariencia "saludable", ignorando las advertencias médicas y normalizando actos que pueden llegar a ser altamente peligrosos.
Publicidad
Aunque hay personas que adoptan dietas alternativas por razones éticas o de salud, expertos en nutrición advierten que el frutarianismo extremo, sin supervisión médica, puede provocar deficiencias graves en nutrientes esenciales como proteínas, grasas saludables, hierro, calcio y vitamina B12. Estas carencias prolongadas pueden llevar al colapso orgánico.
También puedes ver: La Liendra reaparece con sorprendente cambio físico; deja boquiabiertos a sus seguidores
Publicidad
Las autoridades indonesias investigan el caso, pero todo apunta a una desnutrición severa como causa principal del fallecimiento, la influencer pesaba apenas 22 kilos al momento de su muerte.
Recomendaciones para este tipo de contenido: