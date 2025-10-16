Hassam fue hospitalizado de emergencia; revelaron su estado de salud actual

La preocupación escaló entre los seguidores del popular comediante colombiano Hassam, especialmente tras su notoria ausencia en el set del programa digital ‘Qué hay pa’ dañar’.

La falta de aparición del humorista en las emisiones más recientes despertó todo tipo de especulaciones, desde una posible salida del proyecto hasta una complicación de salud.

Ante la ola de comentarios y mensajes de inquietud, el equipo de representación del artista, cuyo nombre de pila es Gerly Hassam Gómez Parra, emitió un comunicado oficial. El documento, difundido a través de sus redes oficiales, buscó aclarar la situación y brindar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

La agencia confirmó que el artista se encuentra actualmente hospitalizado y bajo atención médica. El mensaje, sin embargo, enfatizó la evolución favorable de su condición:



“Queremos informar a los medios de comunicación, seguidores y al público en general que Hassam se encuentra actualmente hospitalizado recibiendo atención médica.

Afortunadamente, su estado de salud es estable, y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva”.

Aunque el equipo médico insiste en que la situación actual está “bajo control”, hasta el momento no se han revelado los detalles específicos sobre la causa exacta que motivó su ingreso urgente.

La noticia ha generado especial resonancia entre sus admiradores debido a los desafíos de salud previos que ha enfrentado el artista.

Hassam, conocido por personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, ha sido notablemente abierto en el pasado sobre su lucha contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea y le fue diagnosticado en 2019.

Tras un largo tratamiento, el comediante logró estabilizarse, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y compartiendo mensajes de superación.

Tras la difusión del comunicado, las redes sociales se han inundado con "múltiples muestras de cariño y apoyo" por parte de colegas, amigos y fanáticos. El equipo del artista agradeció "profundamente las muestras de afecto, los mensajes de solidaridad y el respeto por su privacidad y la de su familia mientras continúa en recuperación”.

