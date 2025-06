Patricia Silva, de Sábados Felices, revela cómo su esposo metió a la amante a su casa

Patricia Silva, una de las humoristas más queridas de Colombia, logró ganarse el cariño del público gracias a su talento, profesionalismo y carisma,especialmente por su participación en Sábados Felices, programa donde forjó una destacada carrera. Sin embargo, detrás de su sonrisa y de los personajes que interpretaba, vivía un dolor profundo que pocos conocían.

Durante una conversación en el pódcast ¿Qué está pasando?, conducido por Graciela Torres, Silva reveló que atravesó una crisis emocional tras el fin de su matrimonio de 18 años. La ruptura se produjo luego de descubrir una traición por parte de su esposo, lo que la dejó devastada.

A pesar del sufrimiento, debía seguir trabajando, haciendo reír a los demás mientras por dentro se sentía rota.

"Me separé hace dos años, y aunque el matrimonio fue largo, duré un año mal emocionalmente. Me subía al escenario y me transformaba, pero al regresar a casa me sentía completamente vacía", confesó.

Durante ese tiempo, aún siendo parte del elenco de Sábados Felices, sus compañeros notaron que algo no andaba bien. Uno de sus directores incluso le preguntó si se sentía bien, percibiendo una tristeza profunda que ella intentaba ocultar.

La comediante relató que la infidelidad fue aún más dolorosa al enterarse de que su exesposo la engañó con una mujer 30 años menor, a quien incluso llevó a su apartamento sin que ella lo supiera. Aunque no culpa a la joven, sí le afectó profundamente el engaño y la forma en que ocurrió.

“Ella no sabía quién era yo. Incluso fue a mi casa, fuimos juntos a fiestas. Lo que me dolió fue haber sido reemplazada de esa manera, después de tantos años de estar con él en las buenas y en las malas”, explicó.

Silva calificó el episodio como una “puñalada trapera”, reconociendo que la traición no solo le rompió el corazón, sino que la afectó psicológicamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, y gracias a la terapia y a su fe, logró sanar y perdonar.

A pesar del dolor, nunca deseó el mal a su expareja. Incluso, cuando se enteró de que él había sufrido un accidente grave, pidió a Dios que lo protegiera. “Mi relación con él es inexistente, pero le deseo lo mejor. Eso sí, a veces se me escapa decir ‘mi esposo’ y enseguida corrijo: ‘mi exesposo’”, contó entre risas.

Hoy, dos años después de la separación, Patricia Silva se encuentra más fuerte. Aunque no sabe si su ex sigue con aquella mujer, lo cierto es que ella está enfocada en seguir adelante, dejando atrás ese capítulo doloroso de su vida.

Para muchos, sigue siendo una de las figuras más icónicas del humor colombiano y un ejemplo de resiliencia frente a las adversidades personales.

