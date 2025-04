Así fue el accidente de Memo Orozco, exhumorista de Sábados Felices: "Fue duro"

Guillermo Orozco, más conocido como Memo Orozco, generó preocupación en sus redes sociales luego de aparecer desde una cama de hospital contando, entre risas y reflexiones, el duro accidente que sufrió el pasado 4 de abril en Barranquilla.

El también empresario y presentador de televisión relató que el incidente ocurrió mientras conducía una moto por la zona de Barranquillita, en la capital del Atlántico.

¿Fue grave el accidente de Memo Orozco?

"Fue por la arena de la calle, una caída bastante fuerte . Caí sobre el hombro izquierdo y me fracturé la cabeza del húmero. También tuve una fractura en la cadera, fueron tres en total", explicó Orozco en entrevista con la revista Vea.

Producto del impacto, tuvo que ser sometido a una cirugía donde le instalaron una platina y varios tornillos para estabilizar los huesos comprometidos.

No obstante, la intervención quirúrgica no pudo realizarse de inmediato . El presentador tuvo que esperar tres días hasta que llegaron los materiales necesarios para el procedimiento. Con su característico sentido del humor, comentó:

“Ya soy todo un hombre de pico y placa”, haciendo alusión a los elementos metálicos que ahora lleva en su cuerpo.

Desde su habitación de hospital, Memo compartió un video en el que no solo actualizó sobre su estado de salud, sino que también se permitió bromear con una anécdota muy particular relacionada con su madre.

“Mi mamá siempre me decía que no usara calzoncillos rotos, por si pasaba un accidente . Y justo ahora que me pasa esto… ¡ni siquiera tenía calzoncillos puestos!”, expresó entre carcajadas.

A pesar de la gravedad del accidente, el humorista mantiene una actitud positiva y no ha perdido su esencia.

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos en redes sociales, destacando el cariño que el público colombiano le tiene , especialmente por su trayectoria en programas como Sábados Felices, uno de los espacios humorísticos más emblemáticos del país.

Memo Orozco continúa recuperándose, rodeado del afecto de su familia y el respaldo de sus admiradores, quienes siguen atentos a su evolución.

Aunque el camino de rehabilitación apenas comienza, el comediante demuestra que ni las fracturas más dolorosas logran quebrar su espíritu alegre.

