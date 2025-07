Así fue como Alejandro Pineda del Desafío 2025 perdió su pierna izquierda

Pineda, uno de los participantes más inspiradores del Desafío del Siglo XXI, reveló en una entrevista para Mi Primera Sentencia cómo fue el momento más difícil de su vida: la pérdida de su pierna izquierda. En el programa de Caracol TV, el exmilitar del Ejército Nacional abrió su historia personal con total honestidad, dejando claro que lo que hoy lo define no es lo que le falta, sino todo lo que ha logrado construir.

Mario Alejandro Pineda, nombre completo del participante, formó parte del Ejército durante 17 años. Su experiencia en las filas no solo marcó su carácter, sino que también lo enfrentó a situaciones extremas. Una de ellas ocurrió el 29 de agosto de 2008, fecha que quedó grabada en su memoria.

“Perdí mi pierna cuando tenía 21 años”, dijo sin titubeos. En ese momento, se enfrentó a una de las pruebas más duras de su vida tras activar una mina antipersona durante una operación militar. Aunque actualmente puede hablar del tema con cierta tranquilidad, reconoce que en su momento fue devastador. “Es vivir un duelo, como perder a una persona”, afirmó. Hoy incluso hace chistes sobre el tema, pero no olvida el dolor de ese proceso.

Lo vivió como una escuela dura

Pineda explicó que, aunque la experiencia fue traumática, no permitió que lo definiera de manera negativa. “La vida es cruel, pero digamos que fue una escuela”, comentó. Aseguró que ese momento lo impulsó a descubrir de qué estaba hecho y que, más allá de la pérdida física, ganó claridad sobre su propósito.

Durante la entrevista también compartió que esa no ha sido la única pérdida importante que ha vivido. Sin embargo, esta en particular marcó un antes y un después. Con solo 21 años, tuvo que adaptarse a una nueva realidad, afrontar su rehabilitación y encontrar nuevas formas de moverse, trabajar y vivir.

Hoy, su participación en el Desafío 2025 no es solo un reto físico, sino una forma de demostrar que su historia no se detuvo ahí. Pineda se ha preparado con disciplina y constancia, y es uno de los competidores que más llama la atención del público por su fortaleza, no solo física, sino emocional.

