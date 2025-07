Karoline Artunduaga del Desafío habla de su salida del clóset y la reacción de su familia

La reciente edición de El Desafío de Caracol TV sigue generando conversación, y una de sus ex participantes más recordadas, Karoline Artunduaga de la versión 2024, ha revelado un momento crucial que marcó su paso por el programa.

Invitada a 'El Klub de la Kalle', Karoline compartió detalles íntimos sobre su vida, incluyendo cómo su orientación sexual se hizo pública de forma completamente inesperada para ella y, lo más sorprendente, para su propia familia.

Durante su participación en el Desafío XX, Karoline tuvo un momento de confianza con sus compañeras, abriendo su corazón sobre su relación sentimental con una mujer significativamente mayor.

Lo que ella no sabía era que las cámaras la estaban grabando mientras compartía que le gustaban "tanto los chicos como las chicas", es decir, que es bisexual. Este instante de sinceridad, pensado para ser privado, se convirtió en una revelación nacional.

"Yo supuse que la cámara no estaba por ahí. Resulta que el camarógrafo estaba por allá, viendo por las nubes, apuntando a mi conversación, entonces el tema quedó completamente expuesto", relató Karoline.

El impacto fue doblemente significativo: "¡Mi familia no tenía ni idea! Caracol me sacó del clóset", afirmó con una mezcla de sorpresa y resignación.



Qué pasó con Karoline Artunduaga cuando salió de El Desafío

Al salir del programa, Karoline tuvo que enfrentarse a esta nueva realidad familiar. Manuela Cardona, una de las presentadoras de El Klub, le preguntó sobre la reacción de sus allegados.

Karoline Artunduaga estuvo en El Klub de La Kalle /Foto: La Kalle

Publicidad

"Yo tuve que salir y asumir con total responsabilidad", dijo Karoline. "Yo soy muy abierta con algunas cosas de mi vida, pero nada, me tocó decir: 'Sí, eso está pasando', y 'ajá'".

Aunque su madre ya estaba al tanto, la noticia fue una sorpresa para sus tíos, quienes son "más conservadores". No obstante, Karoline destacó el apoyo recibido: "Pero me apoyaron", sentenció.

Publicidad

Este episodio subraya los desafíos que enfrentan muchas personas al revelar su orientación sexual, especialmente cuando ocurre de una forma tan pública e imprevista.

Opiniones sobre el Desafío Actual y la Imagen Femenina

Además de su experiencia personal, Karoline también compartió sus puntos de vista sobre el actual desarrollo del Desafío. Con su experiencia como se refirió a la intensidad de las pruebas, que en televisión parecen cortas pero en realidad eran extenuantes, y a la importancia de la convivencia.

"Los muchachos del actual Desafío deben bajarle un poquito a los humos", aconsejó, haciendo referencia a los problemas de convivencia que, según ella, afectan el rendimiento en las pistas.

Finalmente, Karoline criticó la "exposición" de las mujeres en el programa. "Logré notar que hay como mucho desnudismo y me cuestiona un poquito porque es un horario familiar", afirmó, señalando que muchas madres también han expresado su preocupación por esta situación.

"Las niñas de Beta de este Desafío fueron como a ser bonitas, como a mostrarse, 'cómo se me ve la lycra, cómo se me ve la cola con esta lycra'", lamentó, enfatizando que "uno iba es a competir, no a mostrarse".

Revive el programa completo de El Klub 4 de julio. Entrevista a Karoline Artunduaga (2:25:20)