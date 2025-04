VIDEO de fuerte reacción de Justin Bieber contra paparazzi: “Solo les importa el dinero”

En horas de la mañana del martes 8 de abril, Justin Bieber protagonizó un tenso altercado con un grupo de paparazzi en las inmediaciones de una cafetería local, cuando el cantante canadiense, visiblemente molesto, los enfrentó a gritos.

“¡Solo les importa el dinero!”, exclamó Justin Bieber, mientras intentaba abrirse paso entre cámaras que lo aguardaban fuera del establecimiento.

El episodio, registrado en video por el medio estadounidense TMZ, muestra a un Bieber irritado, acompañado por un pequeño grupo de amigos, pidiendo espacio y respeto. Según testigos en el lugar, el artista de 31 años parecía molesto y no tardó en confrontar a los fotógrafos que lo seguían.

"No, no, nada de buenos días, váyanse de aquí. El dinero es lo único que quieren" , se le escucha decir en una de las grabaciones que circulan por redes sociales. En otro momento, visiblemente afectado, repite, “Solo quieren una foto para venderla. No les importa lo que uno esté pasando. ¡Solo les importa el dinero!”

Este nuevo estallido del cantante ocurre en medio de un período delicado de su vida personal y profesional. En los últimos meses, Justin Bieber comparte con sus seguidores reflexiones sobre su salud mental, reconociendo dificultades emocionales y esfuerzos por manejar su temperamento.

A través de su cuenta de Instagram, el artista ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la ansiedad, su deseo de madurar y su compromiso por reaccionar de forma más mesurada ante la presión mediática.

Hasta el momento, el equipo de representación de Justin Bieber no emiten ningún comunicado oficial sobre lo sucedido. Sin embargo, fuentes cercanas al artista aseguran que se encuentra “agotado” por el constante acoso de la prensa y busca mayor privacidad para enfocarse en su salud y su proceso creativo.

Este no es el primer enfrentamiento entre el cantante y los medios . A lo largo de su carrera, Justin Bieber protagonizó varios roces con la prensa sensacionalista, especialmente en los años de mayor exposición durante su adolescencia.

Ahora, en una etapa más introspectiva, su reacción parece ser el reflejo de una batalla interna entre la necesidad de protección y la imposibilidad de escapar completamente del escrutinio público.

El episodio reabre el debate sobre los límites del trabajo de los paparazzi y la necesidad de preservar la salud mental de las celebridades, en una industria que, aunque cambiante, sigue devorando imágenes sin considerar el precio emocional detrás de ellas.

