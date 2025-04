Así revivieron a Diomedes Diaz con inteligencia artificial, el video es viral en redes

El vallenato ha tenido varios ídolos y referentes como lo son Rafael Orozco, Poncho Zuleta, Jorge Oñate entre otros , pero uno de los artistas que es considerado el máximo exponente de la música vallenata es el 'Cacique de la Junta' Diomedes Díaz.

Murió en el año 2013, logró posicionarse entre los mejores en este género, dejando un legado que ha sido continuado por su dinastía , desde que era pequeño se inclinó por este género lo que hizo que compusiera canciones desde muy joven.

Sus temas siguen sonando fuertemente en las plataformas digitales tan así que ocupa el cuarto lugar entre los artistas más escuchados en Colombia en la plataforma de YouTube sólo detrás de Bad Bunny, Beele y Blessed.

No solo la música de Diomedes es recordada sino que también el carisma que tenía , hasta tal punto que sus hijos y familiares se han encargado de mantener vivo al cacique de la junta, el cantante que por varias ocasiones hizo declaraciones polémicas y su vida sentimental fue objeto hasta de producciones audiovisuales.

Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Diaz reveló detalles sobre su relación con el artista Foto: composición Instagram @casadelvallenato y @diomedesdiazvive

Inteligencia Artificial revivió a Diomedes Díaz y el resultado se hizo viral

Con la llegada de la Inteligencia Artificial , los videos e imágenes que han sido recreados en cuestión de segundos se han vuelto virales en redes sociales, no solo han creado imágenes de artistas que ya no están sino que también se han podido recrear sus voces para poder ser escuchadas nuevamente.

La IA se está saliendo de control 😂 ojalá regrese ese pelao' a poner orden en esta vaina. pic.twitter.com/6C4zOG6fEv — Machete (@HenryMto29) April 7, 2025

En las redes sociales se viralizó un videoclip elaborado por la inteligencia artificial en la que aparece Diomedes Diaz interpretando uno de sus éxitos 'Amarte mas no pude' la forma tan increíble de como quedo el rostro del cacique acompañado con su voz original, hizo que sus fanáticos se aproximaron observar cómo se veía el cantante en su mejor momento.

Esto causó tanta alegría que hasta el mismo Elder Dayán Diaz, uno de los hijos de Diomedes Díaz compartiera el clip en su cuenta de Instagram y dejando este mensaje.

"Que vaina tan hermosa, felicito a la persona que hizo este video de IA ufff, se me aguaron los ojos , sentí nuevamente vivo a mi padre, aunque él no ha muerto por q nosotros y sus seguidores lo tenemos vivo en nuestros corazones por su obra musical; Dios me lo tenga en su gloria… Que viva por siempre el gran DIOMEDES DÍAZ” , escribió en su cuenta de Instagram

Los fanáticos del cacique de la junta han dejado todo tipo de reacciones al volver a ver a su artista favorito nuevamente en un video , así sea por medio de un video creado por la inteligencia artificial.

