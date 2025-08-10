Pareja falleció en pleno delicioso en su auto: movimientos causarían caída por acantilado

Un suceso impactante ha conmocionado a internautas después de que se difundieran detalles sobre la muerte de una pareja brasileña en circunstancias poco comunes. Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42, fallecieron al caer el vehículo en el que se encontraban por un precipicio.

Las autoridades señalan que, al parecer, el accidente se produjo mientras la pareja tenía relaciones dentro del automóvil, y que los movimientos provocados durante el acto podrían haber causado el deslizamiento del coche.

El movimiento en el vehículo fue la posible causa dela accidente

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 4 de agosto de 2025 en la zona de Venda Nova do Imigrante, en el estado de Espírito Santo, Brasil. El vehículo estaba estacionado en la Rampa de Vuelo Libre de Filetti, un conocido mirador ubicado en una región montañosa que atrae tanto a turistas como a aficionados a deportes como el parapente y el ala delta. Según la información entregada por las autoridades, la pareja eligió este lugar para buscar privacidad, sin imaginar el riesgo al que se exponían al estar tan cerca del borde de un acantilado.

A pesar de que el freno de mano del vehículo estaba puesto, la Policía indicó que el automóvil se desplazó y terminó cayendo por un precipicio de aproximadamente 400 metros de altura.

Los cuerpos fueron encontrados a primeras horas de la mañana, alrededor de las 7:00 a.m., completamente fuera del coche y sin ropa. Las autoridades confirmaron que ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó que fueran expulsados del vehículo durante la caída. El automóvil terminó impactando contra un terreno rocoso al pie del precipicio.

Además de las hipótesis sobre el movimiento dentro del coche, la policía continúa con las investigaciones para determinar si hubo otros factores que contribuyeron a la tragedia. Se están realizando pruebas toxicológicas para establecer si las víctimas consumieron alcohol o drogas, y se indaga si pudo existir algún acto violento antes del accidente.

La familia y la comunidad local aún asimilan el impacto de la pérdida, mientras que las autoridades insisten en la necesidad de extremar las precauciones en zonas peligrosas, especialmente en lugares turísticos donde la seguridad puede ser limitada.