Hija de María Claudia Tarazona envió sentido mensaje lleno de nostalgia a Miguel Uribe

A dos meses del violento atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay, su familia vuelve a expresarse públicamente con un emotivo mensaje que ha conmovido a sus seguidores. El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, cuando el político resultó gravemente herido.

Esta vez, las palabras llegaron desde María Acosta Tarazona, hija de la esposa del senador, quien decidió compartir en Instagram un texto muy personal, lleno de sentimientos y recuerdos cotidianos que hoy extraña profundamente.

Así fue el mensaje de la hija de Claudia Tarazona

María Acosta comenzó su mensaje con un sentido saludo:

“Migue: pasa el tiempo y cada día me haces más falta. Tu presencia siempre ha sido infinitamente llenadora, llegas a un lugar y se siente tu energía, tu actitud y sobre todo tu amor”.

En sus palabras recordó cómo la ausencia del senador se siente en el día a día de la casa, destacando la importancia de pequeños momentos y actividades compartidas:

“Por eso la casa no es lo mismo sin ti, sin tus pasos y risas. El estudio no es lo mismo sin tú trabajando y estudiando en el escritorio, o armando pistas de carros con Alejandro. La sala no es lo mismo sin tus reuniones, o tú tocando el piano y cantando”.

Además, hizo un reconocimiento especial a la fuerza y valentía que él ha demostrado a pesar de la adversidad:

“A pesar de todo, estás en todas partes y te siento más cerca que nunca. Como te lo he dicho siempre, eres el más grande ejemplo de fortaleza, verraquera, pasión y perseverancia. Eres una inspiración para mí y un modelo a seguir, porque incluso en estos momentos eres tú: no te rindes”.

Para cerrar, dejó claro que el amor y la esperanza por su regreso siguen intactos:

“El dolor que siento por tu ausencia, y por todo lo que me acuerda a ti, solo es muestra del amor infinito que te tengo. Te estamos esperando, el tiempo que sea necesario!!”.

El mensaje fue compartido también por María Claudia Tarazona, esposa del senador, quien respondió con un breve pero poderoso mensaje:

“Te amo hija. Volverá a nosotros”.

Este emotivo intercambio ocurrió justo cuando se cumplen dos meses desde el atentado que cambió la vida de Uribe Turbay, un recordatorio del difícil camino que aún enfrenta. Para marcar la fecha, María Claudia publicó una foto en Instagram junto a su esposo y un mensaje que dice:

“Ya han pasado dos meses. Gracias, Dios, ayúdame más”.

La familia mantiene la esperanza y el apoyo constante, recibiendo palabras de aliento de toda Colombia mientras el senador continúa en proceso de recuperación.

