Claudia Tarazona lanza sentida petición tras recaída en la salud de Miguel Uribe Turbay

La preocupación por el senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay volvió a crecer este sábado, luego de que la Clínica Santa Fe informara que su condición médica ha tenido un retroceso importante.

Según el parte oficial, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizarle nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. El pronóstico sigue siendo reservado y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo atención de un equipo médico especializado.

Convocatoria a rezar el rosario

Ante la noticia, su esposa María Claudia Tarazona publicó un mensaje en redes sociales invitando a los colombianos a unirse en oración por la recuperación del senador. “Para Miguel su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación. Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, escribió.

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que también se pide rezar “por la paz de Colombia”.

La noticia ha generado reacciones de líderes políticos y figuras públicas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que se encuentra orando por la salud del senador y manifestó su tristeza por este nuevo revés. Desde el partido Centro Democrático, al que pertenece, enviaron un mensaje de fortaleza a su familia y se sumaron a la jornada de oración convocada por Tarazona.

El presidente Gustavo Petro también hizo un llamado a respetar la situación de Uribe Turbay: “El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”.

Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, continúa bajo “monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, de acuerdo con el reporte médico. Su familia y allegados mantienen la esperanza de su recuperación, apelando a la fe y al apoyo de quienes se han unido en oración por su vida.

