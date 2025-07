Revelan nombre clave de quien habría ordenado ataque contra Miguel Uribe, ¿de Venezuela?

Una nueva hipótesis empieza a tomar fuerza en la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Todo apunta a que la orden habría salido desde el exterior, específicamente de Venezuela, y habría sido emitida por José Aldinever Sierra, conocido como el Zarco Aldinever. Este nombre clave estaría vinculado a una estructura mucho más compleja de lo que se creía inicialmente, y que iría más allá de simples redes delincuenciales urbanas.

Alias el Zarco sería un hombre de confianza de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas Farc. Las autoridades manejan como una posibilidad que el Zarco Aldinever estaría coordinando acciones clandestinas desde territorio venezolano, con el propósito de influir en el escenario político colombiano en plena época de definiciones electorales. Aunque todavía no hay confirmación oficial de su rol como autor intelectual, las agencias de inteligencia siguen esta línea con atención.

El 'ojo de Dios' y la traición en el caso de Miguel Uribe: detalles nuevos de la investigación

Uno de los elementos que habría sido clave para reconstruir los hechos fue un sistema de vigilancia avanzada conocido como el ojo de Dios. Este software permite acceder a imágenes en tiempo real de cámaras de seguridad y hacer seguimiento a rostros específicos. Gracias a esta herramienta, se habrían rastreado los pasos del menor de edad señalado como el ejecutor del ataque, así como los movimientos de Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien sería el principal articulador en Bogotá.

El recorrido de El Costeño por el barrio Modelia, sus encuentros previos con otros implicados y la forma en que intentaron huir, quedaron registrados en cámaras. Junto a él iba Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, y se transportaban en un spark gris conducido por Carlos Eduardo Mora, alias Veneco. Este último, según se cree, debía cumplir la labor de recogida tras el ataque, pero habría abandonado el sitio por temor, dejando a los otros dos a la deriva.

La información recolectada por las autoridades indicaría que ese error fue determinante para la identificación y posterior captura de todos los involucrados. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en los últimos días es que la cadena de mando podría llegar mucho más arriba.

El plan detrás del atentado: conexiones con una estructura armada

De acuerdo con información obtenida por EL TIEMPO a través de fuentes judiciales, se estaría analizando la posible participación de la Segunda Marquetalia en este atentado. Este grupo disidente, liderado por Iván Márquez, estaría utilizando redes criminales urbanas para ejecutar acciones que busquen desestabilizar el entorno político del país. En esa lógica, el Zarco Aldinever sería la figura que habría emitido la orden directamente desde Venezuela.

Aunque esta conexión aún no ha sido confirmada oficialmente, investigadores no descartan que el atentado contra Uribe Turbay haya sido parte de una estrategia mucho más amplia. De ser así, no se trataría de un simple hecho violento, sino de un movimiento coordinado con fines políticos y de intimidación, ejecutado con apoyo logístico de estructuras mixtas entre lo urbano y lo rural.

