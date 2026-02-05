Publicidad

Luister La Voz revela con qué artista sueña hacer una colaboración: "Mente de soñador"

Consolidado como el fenómeno número uno de la champeta moderna, el artista cartagenero revela sus ambiciones internacionales.

Foto: Instagram de Luister
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

Luister La Voz no solo está haciendo música; está construyendo un imperio y una comunidad. Con una estrategia que mezcla la tecnificación de la champeta —llevándola de los tradicionales 4 octavos a un ritmo de 6 octavos— y una presencia indiscutible en las redes, el cantante se ha posicionado como el artista local más fuerte en Spotify. Sin embargo, su mirada no se detiene en las fronteras de Colombia.

A pesar de tener colaboraciones exitosas en su historial con figuras de la talla de Silvestre Dangond y Ryan Castro, Luister mantiene una humildad estratégica.

Puedes leer: ¿Qué pasa con la voz de Miguel Bosé? Dicen que suena diferente últimamente

No tiene afán, pero sí una visión clara de hacia dónde quiere proyectar su talento. En una industria donde las colaboraciones a veces parecen forzadas, él prefiere que las cosas fluyan a través del trabajo y la mentalidad.

¿Con quién quiere colaborar musicalmente Luister?

Al ser consultado sobre su colaboración soñada, el artista no dudó en apuntar a lo más alto de la pirámide musical anglo y latina. En su "mente de soñador", Luister visualiza colaboraciones con iconos globales como Drake, Bruno Mars, Romeo Santos y Ozuna, así lo confesó para El Klub de La Kalle.

Estos nombres no son casuales; representan la fusión de ritmos urbanos, pop y bachata que resuenan con la evolución que él está imprimiendo en su propio sonido, como se evidencia en su más reciente sencillo "Ozono".

Su ambición internacional está respaldada por cifras sólidas. Ser el artista que más shows vende en su género y dominar plazas en departamentos como César, Sucre y Córdoba le da la base necesaria para exigir un lugar en la mesa de los grandes.

Además, su mentalidad empresarial es robusta: Luister no malgasta sus ganancias; invierte en bienes raíces en Cartagena, su ciudad natal, considerándola una zona fructífera para asegurar su futuro mientras persigue sus sueños mundiales.

Puedes leer: Romeo Santos y Prince Royce conquistan la industria con exitosa unión musical

Luister entiende que para llegar a colaborar con un Drake o un Bruno Mars, primero debe consolidar una "comunidad" fiel, algo que ya está logrando con creces, pues sus seguidores no permiten que sus shows terminen a tiempo debido a la energía que proyecta.

Con 26 presentaciones al mes y una posición privilegiada en los charts, el camino hacia esa colaboración soñada parece estar más cerca de lo que muchos imaginan. El artista de la "capa de ozono indestructible" está listo para que el mundo entero escuche su flow.

Mira la entrevista completa:

