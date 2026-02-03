Romeo Santos y Prince Royce conquistan corazones bachateros;

La bachata atraviesa uno de sus momentos más trascendentales con la unión de dos de sus máximos exponentes. Romeo Santos, considerado el Rey del género, y Prince Royce, el Príncipe de la bachata, sellaron por primera vez una colaboración que ya marca un hito en la música latina y reafirma la vigencia de este ritmo a nivel global.

El tema 'Lokita por mí' se ha convertido en una de las canciones más destacadas de este encuentro histórico. Desde su lanzamiento, la canción ha escalado rápidamente en la radio, las plataformas digitales y las redes sociales, donde ha sido adoptada con entusiasmo por el público, especialmente por las mujeres, que han encontrado en su letra y tono una mezcla de humor, identificación y empoderamiento.

La canción hace parte del álbum colaborativo Better Late Than Never, un proyecto que durante años se mantuvo en reserva y que hoy es catalogado por la industria como una de las producciones más relevantes de la bachata en las últimas décadas. Lejos de lanzar un sencillo aislado, Romeo Santos y Prince Royce sorprendieron al presentar un álbum completo, consolidando una alianza artística que muchos seguidores esperaban desde hace tiempo.



El reciente estreno del video oficial de “Lokita por mí” reforzó aún más el impacto del tema. El clip cuenta con la participación especial de la artista urbana La Perversa y del actor Shalim Ortiz. La historia se desarrolla en el probador de una tienda de ropa, donde una pareja enfrenta una discusión marcada por celos y reclamos, narrada con un tono ligero que combina humor y dramatismo. A lo largo del video, aparecen además varias mujeres que representan distintos perfiles femeninos, una apuesta visual que resalta la diversidad de experiencias dentro de las relaciones amorosas.



Better Late Than Never es, en esencia, una declaración de legado y unidad. Ambos artistas han señalado que este proyecto busca conectar generaciones, mantener viva la esencia de la bachata y, al mismo tiempo, proyectarla hacia el futuro. Como parte de esta colaboración, Romeo Santos y Prince Royce anunciaron una gira conjunta para 2026, con la que llevarán su música a distintos escenarios internacionales.

Con “Lokita por mí” y este álbum conjunto, los dos íconos no solo celebran un éxito comercial, sino que confirman que la bachata sigue evolucionando y conquistando nuevos públicos, consolidándose como uno de los géneros más fuertes y representativos de la música latina actual.