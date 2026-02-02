Verdadera historia detrás de 'Aserejé' de Las Ketchup: "Un chico que llega 'enfiestado'"

Corría el año 2002 cuando tres hermanas españolas —Lucía, Lola y Pilar Muñoz— irrumpieron en la escena musical global bajo el nombre de Las Ketchup.

Hijas del guitarrista flamenco 'El Tomate', lanzaron al mundo su álbum debut Las hijas del tomate, que incluía un sencillo que nadie podía dejar de tararear, aunque nadie entendiera qué decía.

'Aserejé' se convirtió en un fenómeno sin precedentes, vendiendo 8 millones de copias y posicionándose como uno de los sencillos más vendidos en la historia de la música.



Sin embargo, detrás de su ritmo pegajoso y su baile universal, se ocultaba una narrativa que muchos pasaron por alto mientras movían las manos en la pista.



¿Cuál es la historia de Aserejé?

Para entender la canción, primero debemos conocer a su protagonista: Diego. La letra nos lo presenta como un joven con "chulería" y un estilo "rastafari afrogitano" que llega a una discoteca donde "no cabe un alma".

Pero las fuentes sugieren que Diego no llega precisamente en sus cinco sentidos. Con la "luna en las pupilas" y restos de "contrabando" en su traje, se describe a un personaje que entra al lugar notablemente enfiestado o incluso bajo los efectos de sustancias.

Una vez dentro, el DJ, que ya conoce los gustos de este cliente habitual, decide complacerlo tocando "el himno de las doce", la canción que Diego más desea en el mundo.

Es en este punto donde Diego, "poseído por el ritmo ragatanga", se lanza a cantar el famoso coro que desató todo tipo de teorías conspirativas.

¿De dónde nace la historia de Aserejé de Las Ketchup?

Durante el auge del tema, no faltaron quienes afirmaron que el extraño estribillo "Aserejé, ja, dejé..." contenía mensajes subliminales o era una forma de brujería para entregar el alma al diablo. Nada más alejado de la realidad.

El productor de la canción, Francisco Manuel Ruiz "Queco", reveló que la letra nació de un juego infantil con su hijo y terminó siendo una parodia de un hito de la música estadounidense.

La realidad es que Diego, en su estado de euforia y con un nulo dominio del inglés, estaba intentando cantar "Rapper’s Delight", el éxito de 1979 de The Sugarhill Gang, considerada la canción que popularizó el hip-hop a nivel mundial. El desglose fonético lo confirma:

Lo que dice el rap original: "I said-a hip, hop, the hippie, the hippie to the hip hip hop-a you don’t stop the rock".

Lo que Diego balbucea (el coro de Aserejé): "Aserejé, ja, dejé / Dejebe tu dejebere seibiunouva majavi an de bugui an de buididipi".

Incluso el famoso "seibiunouva" es una interpretación fonética de la frase inglesa "say up jump the boogie". Es, en esencia, la representación musical de alguien tratando de seguir una letra extranjera sin saber el idioma.

A pesar de que el significado real tardó años en ser asimilado por el gran público, la canción logró hitos que pocos grupos alcanzan. Comparada frecuentemente con "La Macarena" por su impacto cultural y coreografía obligatoria en cualquier evento social, "Aserejé" llegó incluso a nuevas generaciones a través de videojuegos como Just Dance 4.

Aunque Las Ketchup no lograron replicar este éxito masivo con sus trabajos posteriores y terminaron siendo catalogadas como un "one hit wonder", su legado persiste.

Hoy, Diego sigue "rumbeando" en cada boda y fiesta de quince años, recordándonos que, a veces, el mayor éxito musical del mundo puede nacer simplemente de un malentendido lingüístico en medio de una noche de fiesta.

