La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito

La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito

Jhon Alex Castaño contó cómo nació su amistad con Yeison Jiménez, desde las primeras letras hasta las canciones que hoy marcaron sus carreras.

Yeison Jiménez le regaló canción a Jhon Alex Castaño
Yeison Jiménez le regaló canción a Jhon Alex Castaño
/Foto: YouTube Yeison Jiménez
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Jhon Alex Castaño, conocido en la música popular como ‘El Rey del Chupe’, fue una de las personas que más de cerca acompañó los primeros pasos de Yeison Jiménez cuando aún soñaba con abrirse camino en la música.

Mucho antes de llenar escenarios y de que su nombre sonara en todo el país, Yeison llegó a la vida de Jhon Alex con un cuaderno lleno de letras y la ilusión intacta.

Puedes leer: Las dolorosas palabras de hijita de Yeison Jiménez en su último adiós: "Hablé con papá..."

Tras conocerse el fallecimiento de Yeison Jiménez, Jhon Alex compartió un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de miles de seguidores. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió, recordando el inicio de una amistad que se construyó desde la admiración, la confianza y la música.

La canción que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex Castaño

Durante una entrevista concedida a La Kalle, en medio del homenaje póstumo realizado en el Movistar Arena, Jhon Alex Castaño reveló una historia que pocos conocían. Contó que Yeison llegó un día a su puerta con un cuaderno lleno de letras, con la idea de mostrárselas para que él las cantara.

En ese momento, Yeison aún no era conocido y buscaba una oportunidad para que sus composiciones vieran la luz.

Sin embargo, al escucharle la voz, Jhon Alex tuvo claro que esas canciones no debían ser interpretadas por nadie más. Le dijo que esas letras tenían que cantarlas él mismo, porque su voz transmitía algo distinto.

Puedes leer: Jhon Alex Castaño se defiende tras volver a beber después de muchos años

La relación no se quedó solo en consejos. Jhon Alex también lo apoyó en la composición de 'Por qué la envidia', una de las canciones que ayudó a impulsar la carrera de Yeison Jiménez. Como muestra de agradecimiento, Yeison le entregó una de sus letras a Jhon Alex: 'Amanecí contento', tema que con el tiempo se convirtió en uno de los más reconocidos de su repertorio.

Desde ese momento, su amistad no se rompió. Compartieron presentaciones, procesos creativos y escenarios, pasando de cantar en un cuarto de habitación a presentarse ante miles de personas.

