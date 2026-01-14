Jhon Alex Castaño se defiende tras volver a beber después de muchos años

El mundo de la música popular se encuentra conmocionado por la pérdida de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, cuando el artista y varios integrantes de su equipo sufrieron un accidente de avión y perdieron la vida, y uno de los artistas más afectados fue Jhon Alex Castaño.

Recientemente, se hizo viral un video donde el intérprete de "Amanecí Contento" se veía profundamente afectado, lo que desató una ola de críticas en redes sociales debido a su conocido compromiso de no ingerir alcohol y compartió dos videos donde aparecía tomando mientras cantaba canciones de Jiménez.

En donde, después se conoció otro video donde Castaño tenía los efectos del alcohol mientras siguen cantando algunas canciones de Yeison Jiménez. Situación que generó mucha preocupación para sus seguidores, debido a que este rompió una sequía de tres años sobrio.



Cabe destacar que Castaño tuvo este tiempo sin tomar bebidas alcohólicas debido a una grave afectación en la glándula suprarrenal, provocada por el exceso de alcohol y el uso de medicamentos para cuidar su voz, situación que despertó la preocupación de sus seguidores.

¿Cuál fue la respuesta de Jhon Alex Castaño a esta situación?

En los micrófonos de El Klub de La Kalle, Jhon Alex Cataño no se guardó nada y enfrentó los comentarios de quienes lo juzgaron por romper su sobriedad de varios años. "Me están dando mucha gallina porque tomé después de tantos años", confesó con sinceridad el artista. Sin embargo, explicó que el dolor de perder a alguien con quien compartió sus inicios fue superior a cualquier promesa personal.

Castaño recordó que su vínculo con Yeison no era solo profesional, sino una hermandad forjada desde la escasez. Al punto que lo conoció cuando este era un joven ilusionado que no tenía dinero para pagarle una colaboración y le ofreció canciones de un cuaderno a cambio. Ese lazo emocional, sumado al impacto de la noticia del accidente aéreo, fue lo que lo llevó al límite.

El "Rey del Chupe" relató que el momento crítico ocurrió durante un compromiso laboral en Santander. Al enterarse de la noticia mientras estaba en Bucaramanga, quedó en shock, pero fue más tarde cuando el sentimiento lo desbordó. "Yo me quedé como normal hasta el momento que fui a cantar en Zapatoca ahí ya sentí yo que fue pucha qué taco y ahí fue cuando empezamos a hacerle al ron", reveló a los oyentes de La Kalle.

