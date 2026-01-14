VIDEO: Misterio tras la lluvia en el altar de Yeison Jiménez: velas quedaron encendidas

La memoria de Yeison Jiménez, el cantante de música popular colombiano fallecido el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, sigue viva en múltiples homenajes organizados por sus seguidores y comunidades en diferentes ciudades del país.

Uno de los momentos que más llamó la ateción fue durante una velatón en la Plaza de Bolívar de Manizales, donde surgió una escena que muchos asistentes calificaron como conmovedora o simbólica.

Cientos de fanáticos se reunieron en la tarde del 13 de enero para rendir tributo al artista nacido en Manzanares, Caldas, colocando flores, fotografías y encendiendo velas en su honor.



Mientras el cielo se oscurecía y comenzó a caer lluvia, la mayoría de las velas se apagaron por el agua, pero seis permanecieron encendidas a pesar de las condiciones climáticas. Este detalle llamó la atención de quienes estaban presentes y luego se viralizó en redes sociales, desatando diversas interpretaciones entre los seguidores del cantante.

Para muchos de los asistentes, la presencia de seis velas encendidas en medio de la lluvia no fue un hecho común, sino un símbolo profundo que conectaba directamente con la tragedia que había enlutado al género popular.

Algunas de las reacciones compartidas en redes hicieron referencia directa al número de víctimas del accidente aéreo, en el que además de Jiménez perdieron la vida seis personas, incluidas otras figuras cercanas a él.

En videos difundidos en plataformas como TikTok e Instagram, se escuchó a varios presentes comentar sobre la escena, destacando cómo las llamas persistentes parecían desafiar la lluvia. “Están prendidas desde hace rato y aún no se apagan… seis velitas que aún nos dicen que están presentes”, dijo uno de los asistentes grabado en uno de los clips circulados en redes.

Las imágenes del altar también fueron compartidas por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien publicó las grabaciones en sus redes sociales acompañadas de mensajes emotivos, lo cual amplificó aún más la atención de la comunidad digital y de quienes han seguido de cerca los homenajes.

Este suceso, motivó comentarios de todo tipo, desde interpretaciones sentimentales y espirituales hasta reflexiones más personales. Algunos fanáticos atribuyeron el hecho a una “señal”, mientras otros lo vieron simplemente como una coincidencia emotiva en medio de un acto de recogimiento colectivo.

Más allá de la lluvia y del simbolismo, la velatón en Manizales se transformó en una expresión espontánea de cariño hacia un artista que marcó la vida de muchos. Sin tarimas ni luces de concierto, la plaza se convirtió en un espacio de silencio, cantos y abrazos, donde las canciones de Jiménez fueron entonadas por la multitud como parte de una despedida colectiva.

La muerte repentina del cantante en el accidente aéreo también ha movilizado otras muestras de afecto y homenaje en el país. En Bogotá, se espera una ceremonia conmemorativa en el Movistar Arena, donde seguidores planean reunirse nuevamente para rendir tributo a su trayectoria.

Aunque inicialmente circuló información sobre boletas para ese evento, el equipo del artista aclaró que el acceso será completamente gratuito y que no existe venta autorizada de entradas.

Los homenajes reflejan el impacto de Jiménez en la música popular colombiana, en el que su legado continúa resonando tanto en escenarios como en los corazones de quienes lo admiraron por su talento, carisma y cercanía con el público.

