Conductor que transportó a Yeison Jiménez revela nuevos detalles: “Murió 22 minutos después”

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, el reconocido ídolo de la música popular, conmocionó a todo el país. Tras el accidente de la avioneta en la que viajaba junto a su equipo, ante esto surgieron nuevos detalles sobre cómo vivió el artista sus momentos finales antes de despegar desde el aeropuerto de Paipa

El Tiempo entrevistó a Rodolfo Monroy, el conductor que lo llevó a Málaga, Santander, en una camioneta Toyota que era del personero de Duitama. Durante su intervención este mencionó varios aspectos que marcaron la personalidad de Yeison durante el tiempo que lograron compartir juntos.

Según el relato de Monroy, las últimas horas del artista estuvieron llenas de compromisos laborales. Recordó que durante su última presentación en Málaga, Santander, el artista enfrentó un clima intenso. Al punto que Yeison le pidió prestado la ruana que había en la camioneta, dado que había sido un regalo de la alcaldía de Santa Sofía.



Después explicó que antes de dirigirse al aeropuerto, Yeison expresó que deseaba disfrutar de una comida casera. Ante esto, Monroy afirma que lo llevó a un restaurante local donde el artista pudo cumplir su antojo de almorzar trucha, uno de los platos típicos de la región y después compartieron bocadillos con queso y conversaciones profundas sobre el futuro.

¿Qué más detalles reveló el conductor de Yeison Jiménez?

Horas previas al accidente, Rodolfo comentó que Yeison Jiménez estaba ilusionado por sus nuevos proyectos próximos, al punto que le confesó al conductor que el lunes 12 de enero iba a grabar un video musical dedicado a la Selección Colombia para el Mundial de Fútbol y que, el martes siguiente, viajaría a Punta Cana junto a su esposa, hijos y padres para unas merecidas vacaciones.

Por otro lado, el conductor comentó que alrededor de las 4:00 p.m. en el aeropuerto de Paipa se terminaron despidieron, porque el artista tenía afán para tomar su vuelo hacia Medellín. Pese a eso comentó que en lugar de darle la mano, Yeison se quitó su cachucha, se la puso en la cabeza a Monroy y lo abrazó fuertemente, agradeciéndole por su servicio con un: "mañana entonces nos vemos aquí mismo".

“Me bajé rápido de la camioneta para alcanzarle las maletas porque iban de afán. Me entregó la ruana doblada y me agradeció por todo. Le estiré la mano para despedirme, pero no me la recibió: se quitó la cachucha, me la puso en la cabeza y me abrazó fuerte mientras me decía ‘usted maneja muy chimba, mi hermano, muchas gracias por todo, de verdad; mañana entonces nos vemos aquí mismo’”, relató.

Sin embargo, explicó que tan solo 22 minutos después de haber sido dejado en la terminal aérea, el artista y cinco integrantes de su equipo perdieron la vida en el accidente.

