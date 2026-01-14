Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, ha dejado un vacío irreparable en el corazón de Colombia. Mientras los seguidores aún procesan la pérdida, nuevos testimonios emergen para añadir una capa de misterio y melancolía a la tragedia.

Pipe Bueno, uno de sus amigos más cercanos y colegas de género, reveló una charla privada que hoy resuena como una profecía autocumplida.

En un diálogo con Caracol Radio, Pipe Bueno compartió un secreto que había guardado hasta ahora: Yeison Jiménez presentía que su paso por este mundo sería fugaz.



El encuentro ocurrió meses atrás, en la calidez de la casa de Bueno, mientras ambos trabajaban en proyectos musicales y promocionales para el Movistar Arena.



En un momento de vulnerabilidad, Yeison soltó una frase que congeló el ambiente: “Es que Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se van a morir rápido”.

Esta confesión no fue un comentario aislado. Según Pipe Bueno, el intérprete de "Ni tengo ni necesito" parecía cargar con una sensibilidad especial sobre su propio destino. En aquel momento, Bueno intentó silenciar esos pensamientos negativos, creyendo firmemente en el "poder de la palabra".

"Cállate, ¿qué estás diciendo? Vos siempre vas hablando 'huevonadas' porque lo que te queda por carrera es mucho", recordó haberle dicho en un intento de proteger a su amigo de sus propios temores.

Sin embargo, el destino parecía estar tejiendo una red de señales. Pipe Bueno también reveló que, semanas antes del siniestro, Yeison Jiménez estaba considerando seriamente cambiar de aeronave.

Publicidad

Varias personas de su entorno cercano le habían sugerido buscar un nuevo avión, una recomendación que el artista estaba evaluando justo antes de que ocurriera el accidente.

"No sé si Dios le estaba dando una señal, no sé si él lo presentía", reflexionó Bueno, quien ahora une los puntos entre las entrevistas pasadas de Yeison, sus sueños recurrentes y esta última voluntad de renovar su equipo de transporte.

Publicidad

Pipe Bueno hizo una reflexión sobre la vida acelerada que llevan, donde los desplazamientos rápidos en carros y aviones para cumplir con agendas internacionales elevan drásticamente las estadísticas de accidentalidad.

"Uno como artista va a toda... y eso eleva la estadística de que un artista pueda sufrir accidentes", admitió con pesar.

El legado de Yeison Jiménez se mantiene intacto. En el momento de su partida, el cantante se encontraba en el pináculo de su carrera, siendo considerado un pilar fundamental que alzaba la bandera de Colombia en escenarios internacionales.

Mientras las autoridades indagan detalles técnicos —como las extrañas coincidencias de matrícula vinculadas a incidentes en otros países— la familia y los seguidores se preparan para darle el último adiós en un homenaje masivo en el Movistar Arena de Bogotá, un evento que promete ser gratuito para evitar las estafas que ya circulan en redes sociales.

Mira también: Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio