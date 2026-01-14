Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
HOMENAJE EN VIVO A YEISON JIMÉNEZ
CARTAS DE YEISON JIMÉNEZ
EL DÓLAR CAE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

A pocos días del fatal accidente que apagó la voz del 'Aventurero', salen a la luz detalles de una conversación donde el artista vaticinaba su prematuro final.

Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"
Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"
Foto: Redes de Yeison Jiménez y Pipe Bueno
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, ha dejado un vacío irreparable en el corazón de Colombia. Mientras los seguidores aún procesan la pérdida, nuevos testimonios emergen para añadir una capa de misterio y melancolía a la tragedia.

Pipe Bueno, uno de sus amigos más cercanos y colegas de género, reveló una charla privada que hoy resuena como una profecía autocumplida.

En un diálogo con Caracol Radio, Pipe Bueno compartió un secreto que había guardado hasta ahora: Yeison Jiménez presentía que su paso por este mundo sería fugaz.

El encuentro ocurrió meses atrás, en la calidez de la casa de Bueno, mientras ambos trabajaban en proyectos musicales y promocionales para el Movistar Arena.

En un momento de vulnerabilidad, Yeison soltó una frase que congeló el ambiente: “Es que Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se van a morir rápido”.

Esta confesión no fue un comentario aislado. Según Pipe Bueno, el intérprete de "Ni tengo ni necesito" parecía cargar con una sensibilidad especial sobre su propio destino. En aquel momento, Bueno intentó silenciar esos pensamientos negativos, creyendo firmemente en el "poder de la palabra".

Te puede interesar

  1. Hermana de Yeison Jiménez compartió foto del ataúd del artista
    Así es el ataúd de Yeison Jiménez en su velorio: un detalle característico sorprendió, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Así es el ataúd de Yeison Jiménez en su velorio: un detalle característico sorprendió

  2. Sebastián Ayala rinde homenaje a Yeison Jiménez; graban momento en el que se 'manifestó'
    Sebastián Ayala rinde homenaje a Yeison Jiménez; graban momento en el que se 'manifestó'
    Foto: Redes de Sebastián Ayala
    Farándula

    Sebastián Ayala rinde homenaje a Yeison Jiménez; graban momento en el que se 'manifestó'

  3. Transmisión EN VIVO del homenaje de Yeison Jiménez desde el Movistar Arena de Bogotá
    Transmisión EN VIVO del homenaje de Yeison Jiménez desde el Movistar Arena de Bogotá
    Foto: Redes sociales Yeison Jiménez
    Farándula

    Transmisión EN VIVO del homenaje de Yeison Jiménez desde el Movistar Arena de Bogotá

"Cállate, ¿qué estás diciendo? Vos siempre vas hablando 'huevonadas' porque lo que te queda por carrera es mucho", recordó haberle dicho en un intento de proteger a su amigo de sus propios temores.

Sin embargo, el destino parecía estar tejiendo una red de señales. Pipe Bueno también reveló que, semanas antes del siniestro, Yeison Jiménez estaba considerando seriamente cambiar de aeronave.

Publicidad

Varias personas de su entorno cercano le habían sugerido buscar un nuevo avión, una recomendación que el artista estaba evaluando justo antes de que ocurriera el accidente.

"No sé si Dios le estaba dando una señal, no sé si él lo presentía", reflexionó Bueno, quien ahora une los puntos entre las entrevistas pasadas de Yeison, sus sueños recurrentes y esta última voluntad de renovar su equipo de transporte.

Te puede interesar

  1. La dolorosa llamada de hijita de Yeison Jiménez
    La dolorosa llamada de hijita de Yeison Jiménez
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez
    Farándula

    Dolorosa llamada de la hijita de Yeison Jiménez: “No me puedo quedar sin ti”

  2. Francy, cantante de música popular y Yeison Jiménez
    Francy habla sobre el miedo que le tiene a las alturas tras la muerte de Yeison Jiménez
    Foto: AFP, redes sociales
    Farándula

    Francy confiesa su mayor miedo tras la muerte de Yeison Jiménez; ¿pavor a volar?

  3. Investigan acción de piloto de Yeison Jiménez
    Investigan acción de piloto de Yeison Jiménez
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Investigan detalles del accidente de Yeison Jiménez; acción del piloto bajo la lupa

Publicidad

Pipe Bueno hizo una reflexión sobre la vida acelerada que llevan, donde los desplazamientos rápidos en carros y aviones para cumplir con agendas internacionales elevan drásticamente las estadísticas de accidentalidad.

"Uno como artista va a toda... y eso eleva la estadística de que un artista pueda sufrir accidentes", admitió con pesar.

El legado de Yeison Jiménez se mantiene intacto. En el momento de su partida, el cantante se encontraba en el pináculo de su carrera, siendo considerado un pilar fundamental que alzaba la bandera de Colombia en escenarios internacionales.

Mientras las autoridades indagan detalles técnicos —como las extrañas coincidencias de matrícula vinculadas a incidentes en otros países— la familia y los seguidores se preparan para darle el último adiós en un homenaje masivo en el Movistar Arena de Bogotá, un evento que promete ser gratuito para evitar las estafas que ya circulan en redes sociales.

Mira también: Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Pipe Bueno

Accidentes aéreos

Muertes de famosos