Jhon Alex Castaño volvió a consumir licor tras muerte de Yeison Jiménez; captado en video

El cantante compartió un video en su cuenta de Instagram y se mostró afectado por la pérdida de su colega, quien falleció a sus 34 años.

Jhon Alex Castaño volvió a tomar licor por Yeison Jiménez
Jhon Alex Castaño volvió a consumir licor tras muerte de Yeison Jiménez; captado en video
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La música popular colombiana se encuentra de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, en un accidente aéreo el pasado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá. Sin embargo, en las últimas horas, el foco de atención y angustia se desplazó hacía Jhon Alex Castaño, tras mostrarse en redes sociales consumiendo licor, rompiendo una sobriedad de varios años dado a su luto.

Puedes leer: Investigan detalles del accidente de Yeison Jiménez; acción del piloto bajo la lupa

Recordemos que ambos artistas compartieron una amistad de años, desde antes de alcanzar la fama nacional e internacional. Jhon Alex fue testigo del ascenso de Yeison, colaborando en múltiples ocasiones y compartiendo tarimas que forjaron un vínculo fraternal.

Tras confirmarse el siniestro en Paipa, Boyacá, Castaño expresó su dolor con un mensaje en sus redes sociales: “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, acompañado de imágenes que recordaban sus inicios en la música.

No obstante, Castaño quien el 12 de enero realizó una transmisión en vivo en Instagram se le vió tomando bebidas alcohólicas mientras cantaba temas emblemáticos de su colega, encima de una tarima como "Aventurero".

Situación que se confirmó, con una entrevista de Alzate en el Klub de La Kalle, quien comentó que: “Al negro fue uno de los que ayer sí ayer estaba tomadito Ayer sí lo vimos muy afectado"

¿Por qué Jhon Alex Castaño dejó de tomar?

Posteriormente, se conoció otro video de Jhon Alex Castaño donde se evidencia con efectos del alcohol encima, mientras siguen cantando algunas canciones de Yeison Jiménez. Situación que generó mucha preocupación para sus seguidores, debido a que este rompió una sequía de tres años sobrio.

Recordemos que el artista reveló que sufrió una grave afectación en la glándula suprarrenal, provocada por el exceso de alcohol y el uso de medicamentos para cuidar su voz. Esta condición lo llevó a hincharse y a enfrentar crisis de salud que lo obligaron a abandonar por completo el licor para descontaminar su organismo.

Puedes leer: VIDEO: Jhonny Rivera sorprende con decoración de su bus para despedir a Yeison Jiménez

Ante esta situación, sus seguidores mostraron su preocupación en aparecer en estos videos consumiendo alcohol al punto que algunos mensajes que se pueden evidenciar son: “Tú no puedes tomar, cuídate por favor” y “nos parte el alma verte así”.

Mientras las investigaciones de las autoridades se centran en un posible factor humano, el gremio de la música popular intenta asimilar la pérdida. Por lo cual, para Jhon Alex Castaño, el impacto ha sido tal que ha retomado lo que algunos medios califican como una "vieja adicción", poniendo en juego su estabilidad física en un momento de vulnerabilidad emocional, según sus seguidores.

Mira también: Alzate revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez y el duro momento que vivió

