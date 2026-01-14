Se conocen imágenes del funeral privado de Yeison Jiménez; un sombrero lo acompañó

La música popular en Colombia ha quedado sumida en un profundo silencio tras la inesperada pérdida de una de sus figuras más brillantes. Mientras el país asimila la noticia, el entorno más cercano de Yeison Jiménez se refugió en la privacidad para rendirle un último tributo antes de los actos públicos.

En una ceremonia marcada por la nostalgia y el respeto, se han conocido los primeros detalles e imágenes de lo que fue la despedida íntima del intérprete de "Aventurero", donde un objeto en particular captó la atención de todos: su inseparable sombrero.

El funeral privado tuvo lugar el pasado 13 de enero en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado al norte de Bogotá. Allí, en un entorno sereno y rodeado por la calma de un lago, su esposa, hijos, hermanos y amigos más allegados se reunieron para velar sus restos mortales tras el fatal accidente ocurrido el 10 de enero.



La imagen que ha dado la vuelta a las redes sociales y que ha conmovido a millones de seguidores no provino de la prensa, sino del corazón mismo de la familia Jiménez.



Lina Jiménez, hermana del artista, fue la encargada de compartir a través de sus historias de Instagram una fotografía que resume el dolor de la pérdida.

En la imagen se aprecia el ataúd del cantante, custodiado no solo por flores, sino por tres fotografías que capturaban su esencia en vida y, de manera prominente, uno de sus sombreros característicos reposando sobre la madera.

Este sombrero no era un simple accesorio; representaba el origen humilde del artista y su ascenso hasta convertirse en un referente del género. La composición del lugar, con el lago de fondo y los recuerdos visuales de su trayectoria, creó una atmósfera de paz en medio de la tragedia.

Junto a la fotografía, Lina dedicó un mensaje desgarrador que refleja la negación y el duelo que atraviesan sus seres queridos:

"Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores Yei, que te estamos extrañando mucho". Estas palabras resonaron profundamente entre los fanáticos, quienes han inundado las plataformas digitales con mensajes de apoyo para la familia.

Aunque la velación inicial se mantuvo bajo estricta reserva para proteger el espacio de la familia, el equipo de trabajo de Yeison Jiménez y sus allegados comprendieron que el pueblo colombiano también necesitaba despedirse.

Por ello, se organizó un homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de enero, permitiendo el ingreso gratuito del público en dos jornadas para honrar su memoria.

Antes de este evento masivo, se programó una ceremonia religiosa privada a las 11:00 a.m. exclusiva para familiares. Se espera que grandes exponentes de la música, como Alexis Escobar, se unan a las jornadas de despedida que se extenderán hasta la noche.

