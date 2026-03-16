Mujer entró a un hospital por fiebre y terminó con ambos brazos amputados en Barranquilla

Lorena Barrios, es una madre de 51 años residente en Barranquilla, que conmocionó a la opinión pública, debido a que lo que comenzó como una consulta de urgencias por síntomas de fiebre el pasado 2 de febrero, terminó en una negligencia médica que le costó la amputación de sus brazos y piernas.

Se conoció que esta se encontraba luchando contra un cáncer de mama avanzado y asistía a su tercera sesión de quimioterapia, por lo cual, decidió acudir a la Clínica Bonadona en Barranquilla tras presentar una temperatura corporal alta. Según comentó, entró caminando al centro asistencial esperando una atención rutinaria.

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La paciente asegura que, tras ser diagnosticada inicialmente con una infección renal, una enfermera le suministró un medicamento oral "demasiado dulce" que le provocó una descompensación inmediata en la presión arterial. "En ese momento caigo en coma, pierdo el conocimiento, me entuban y me conducen a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)."



Por lo cual, Lorena Barrios tras permanecer un mes y medio en estado de coma, recuperó el conocimiento para encontrarse con una realidad devastadora; sus manos y pies estaban ennegrecidos debido a la necrosis de los tejidos, con un daño muscular irreversible.

¿Cómo reaccionó Lorena Barrios a la amputación de sus brazos?

Los médicos determinaron que la amputación múltiple era el único camino para salvarle la vida. Por su parte, la Clínica Bonadona emitió un comunicado explicando que la paciente presentó un cuadro de neutropenia febril, choque séptico y falla orgánica múltiple, condiciones con una mortalidad estimada superior al 85%. Afirmando que esta fue una medida extrema para salvar su vida.

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Sin embargo, su familia denuncia que la EPS a la que está afiliada le ha negado el servicio de enfermería en casa, lo que ha obligado a su hijo menor a abandonar sus estudios para dedicarse de tiempo completo a su cuidado. "Yo entré caminando y tenía que salir caminando", expresó Lorena ante los medios de comunicación.

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Ante las inconsistencias percibidas en su tratamiento, Lorena Barrios confirmó que llevará el caso a los estrados judiciales y denunciará formalmente a la Clínica Bonadona. El caso ha generado una fuerte indignación en redes sociales, donde se cuestionan los protocolos médicos aplicados durante su estancia en la UCI.

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