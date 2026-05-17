Niño cayó desde el piso 15 en conjunto residencial de Bogotá; tenía 5 añitos

Una tragedia sacudió a la localidad de Fontibón, en Bogotá, luego de conocerse el fallecimiento de un menor de cinco años que cayó desde un piso 15 en un conjunto residencial del sector de Caminos de Fontibón.

El caso ocurrió en el barrio Puente Grande y actualmente es investigado por las autoridades, que buscan establecer cómo sucedieron los hechos dentro del apartamento donde estaba el niño antes de la emergencia.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la emergencia fue reportada sobre las 2:55 en la carrera 135 #17-78.

Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al menor tendido en el suelo.

¿Estaba solo en el apartamento?

Las autoridades confirmaron que actualmente avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias alrededor de este caso.

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“Se presentó ayer aproximadamente a las 2:55, en el barrio Puente Grande, carrera 135 #17-78. Allí la zona de atención recibe un reporte. Infortunadamente, al llegar al sitio observan al menor de edad tendido en el piso”, indicó la Policía Metropolitana.

Aunque todavía no existe una versión definitiva sobre lo ocurrido, la información preliminar señala que el niño estaba acompañado por su hermano mientras su madre cumplía un turno laboral nocturno.

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Ahora las autoridades recopilan testimonios, revisan elementos de prueba y reconstruyen los minutos previos a la caída.

La noticia impactó especialmente a residentes del conjunto residencial y habitantes del occidente de Bogotá.

Varias personas aseguraron sentirse afectadas por lo ocurrido, especialmente porque hace pocos días otro episodio similar había generado preocupación en la ciudad.

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Otro caso reciente aumentó la preocupación en Bogotá

La situación ocurre apenas días después de otro episodio registrado en la localidad de Suba, donde un niño de dos años cayó desde un cuarto piso en el barrio La Gaitana.

Ese caso ocurrió durante la noche del pasado 7 de mayo y terminó teniendo un desenlace diferente gracias a la rápida reacción de vecinos del sector.

Habitantes improvisaron una especie de red humana para amortiguar la caída del pequeño, quien logró sobrevivir y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

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Videos grabados por residentes mostraron el momento de tensión que se vivió en el lugar.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron debate sobre las medidas de prevención dentro de viviendas familiares.