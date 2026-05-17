Recorrido del carro en el que sacaron a Yulixa: pasó por dos peajes en plena madrugada

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza siguen revelando nuevos detalles que hoy son clave para las autoridades.

En las últimas horas se conocieron videos inéditos y registros del vehículo en el que la mujer de 52 años fue sacada del centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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Las imágenes, que ahora están en poder de investigadores, muestran el momento exacto en el que Yulixa es cargada por varias personas luego del procedimiento estético al que se sometió el pasado 13 de mayo.

Uno de los videos más impactantes evidencia que la mujer no podía sostenerse por sí sola. Mientras dos hombres la llevaban hacia la salida del lugar, sus pies se arrastraban por el suelo y sus brazos permanecían levantados durante todo el trayecto.

Junto a ellos también iba una mujer, mientras otra persona esperaba afuera al lado del carro en el que finalmente la subieron.

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Todo ocurrió exactamente a las 7:24 de la noche.

Desde entonces, ese vehículo se convirtió en una de las principales pistas dentro del caso.

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El video que reconstruyó las últimas horas de Yulixa

Además de las grabaciones donde se observa cómo fue sacada del establecimiento, las autoridades también analizan otros registros conocidos durante las últimas horas.

Uno de ellos corresponde a cámaras de seguridad en Bosa, sector donde vivía Yulixa.

Las imágenes muestran el momento en que salió de su vivienda en la mañana del miércoles 13 de mayo junto a una amiga y varias maletas. Ambas abordaron un vehículo gris que las llevó hasta la estética donde sería realizado el procedimiento.

Otro video grabado dentro de Beauty Láser mostraría a la mujer respirando con dificultad y en un delicado estado de salud.

En un registro adicional se observa cómo cae al piso mientras un hombre y una mujer intentan levantarla para acomodarla en una camilla.

Recorrido del carro en el que sacaron a Yulixa: pasó por dos peajes en plena madrugada

Tal como reveló El Tiempo, el vehículo que hoy se convirtió en una de las principales pistas del caso es un Chevrolet Sonic color gris ceniza de placas UCQ-340.

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Videos en poder de la Policía y de la Fiscalía muestran el momento exacto en que Yulixa fue subida al carro la noche del miércoles 13 de mayo.

Las investigaciones también establecieron que el vehículo era utilizado por María Fernanda Delgado Hernández, relacionada con el establecimiento Beauty Láser, y por su esposo Edinson Torres.

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Sin embargo, oficialmente el carro aparece registrado a nombre de otra persona que ya se presentó ante las autoridades.

Se trata de George Michael Ramírez Cortázar, un hombre de 33 años oriundo de Bogotá y relacionado con un local de comidas.

Según la información conocida hasta ahora, el carro habría sido adquirido hace aproximadamente un año por la pareja venezolana vinculada al establecimiento, mientras Ramírez Cortázar figuraba legalmente como propietario mientras ellos adelantaban trámites relacionados con ciudadanía colombiana.

Además de los videos en Bogotá, las autoridades encontraron registros clave en dos peajes durante la madrugada.

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Los investigadores establecieron que el vehículo salió de Bogotá por el peaje Los Andes a la 1:50 de la madrugada del jueves. Este peaje está ubicado en el norte de la capital, sobre la Autopista Norte, en la salida hacia municipios como Chía y Cajicá.

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Posteriormente, el carro volvió a aparecer hacia las 2:15 de la madrugada en el peaje El Roble, ubicado entre Sesquilé y Gachancipá, a unos 71 kilómetros del lugar donde Yulixa fue subida al vehículo en la autopista Sur de Bogotá.

Ese recorrido ahora se convirtió en una de las piezas más importantes dentro de la investigación, ya que las autoridades deberán enfocar parte de la búsqueda de Yulixa sobre esa extensa ruta que recorrió el carro durante la madrugada.

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Por ahora, sigue sin establecerse qué otros movimientos realizó el vehículo dentro de la ciudad antes de salir de Bogotá rumbo al norte de la capital.