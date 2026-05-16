Revelador VIDEO muestra momento exacto en el que sacan a Yulixa Toloza; ¿ya iba sin vida?

La búsqueda de la verdad en el caso de Yulixa Toloza ha alcanzado un punto crítico tras la difusión de un material audiovisual que ha dejado a muchos sin palabras.

Las cámaras de seguridad del barrio Venecia captaron el momento preciso en que la mujer de 52 años fue retirada del establecimiento donde se presume le practicaron un procedimiento estético.

Puedes leer: Habla trabajadora de la estética donde desapareció Yulixa y revela lo que le dijo su jefe



Estas imágenes, obtenidas inicialmente por Blu Radio y Noticias Caracol, se han vuelto fundamentales para entender la gravedad de la situación y el estado en el que se encontraba la paciente al salir del lugar.



En la grabación, que ya está en manos de los investigadores, se puede observar cómo Yulixa es sacada del centro estético Beauty and Laser M.L..

Lo que ha generado mayor preocupación es la forma en que se realizó el traslado: el video muestra a dos hombres retirando a la mujer a rastras.

Según los informes, Yulixa no mostraba signos de movilidad propia, lo que sugiere un estado de inconsciencia o una complicación de salud severa tras la intervención de lipoláser a la que se habría sometido.

Publicidad

El testimonio de una persona que presenció la escena refuerza la inquietud que transmiten las imágenes. Según este testigo clave, el aspecto físico de Yulixa al momento de ser evacuada era alarmante.

"Cuando la vi salir, tenía la piel muy pálida y los labios oscuros, entre negros y morados", relató el observador, quien además añadió un detalle impactante al mencionar que la mujer parecía carecer de signos vitales en ese instante.

Publicidad

Puedes leer: Vidente habla del caso de Yulixa Toloza: estado espiritual y lugar dónde estaría

Estas declaraciones han puesto el foco sobre las condiciones en las que se operaba en dicha clínica de la localidad de Tunjuelito.

El video también registra cómo los dos sujetos subieron a Yulixa en la parte trasera de un automóvil de color azul oscuro.

Este vehículo coincide con las descripciones del Chevrolet Sonic que las autoridades han estado rastreando por diferentes puntos de Bogotá.

La reconstrucción de este momento exacto, ocurrido el miércoles 13 de mayo, es la base sobre la cual se está edificando la investigación para dar con los responsables del traslado y conocer el destino final de la mujer residente del barrio Islandia.

Además del material visual, la atención se ha centrado en la propiedad del establecimiento estético.

Publicidad

Se ha conocido que la dueña del lugar es María Fernanda Delgado, una enfermera de nacionalidad venezolana que ahora está bajo el radar de las autoridades como parte de las averiguaciones sobre el funcionamiento del centro Beauty Láser.

La desaparición de la paciente tras ingresar a sus instalaciones ha generado una ola de preguntas sobre la legalidad y los protocolos seguidos durante el procedimiento médico.

Publicidad

Mira también: Revelan QUIÉN grabó a YULIXA TOLOZA en mal estado y por qué lo hizo