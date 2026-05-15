Nuevo video de Yulixa Toloza al interior de la clínica: la alzan e intenta sostenerse

Las investigaciones por la desaparición de Yulixa Toloza comenzaron a revelar nuevos detalles que hasta hace poco eran un completo misterio.

Videos, cámaras de seguridad y testimonios permitieron reconstruir parte de las últimas horas de la mujer de 52 años luego de ingresar al centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Puedes leer: Yulixa Toloza: salen a la luz cámaras de sus últimos movimientos antes de desaparece



Lo que empezó como una jornada para realizarse un procedimiento estético terminó convirtiéndose en uno de los casos que más atención ha generado en redes sociales durante los últimos días.

Hasta ahora, gran parte de la información conocida provenía de amigas y familiares. Sin embargo, el nuevo material que ya está en manos de las autoridades permitió establecer horarios exactos, movimientos y el estado físico en el que Yulixa fue vista por última vez.

Además, la Secretaría de Salud confirmó que el establecimiento no contaba con autorización para realizar este tipo de procedimientos estéticos, pese a que ofrecía varios servicios relacionados con intervenciones corporales.

Publicidad

La cronología del día en que desapareció Yulixa

Las cámaras de seguridad muestran que todo comenzó hacia las 7:24 de la mañana del miércoles 13 de mayo, cuando Yulixa salió de su vivienda en Bosa junto a una amiga.

Las dos mujeres abordaron un vehículo particular color gris que las llevó hasta el establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur, cerca de una estación de TransMilenio.

Publicidad

Según la reconstrucción de los hechos, a las 8:30 de la mañana Yulixa ingresó a sala para practicarse una lipólisis con láser, procedimiento que habría costado aproximadamente tres millones de pesos y cuya duración estimada era de dos horas y media.

Sin embargo, el tiempo comenzó a extenderse mucho más de lo esperado.

Hacia la 1:00 de la tarde, la amiga que la acompañaba recibió un mensaje desde la estética informando que Yulixa ya había salido del procedimiento.

Fue en ese momento cuando empezaron las alarmas.

Según los testimonios conocidos hasta ahora, la mujer tenía dificultades para respirar, estaba pálida y presentaba un evidente deterioro físico. El personal del lugar habría explicado que esos síntomas eran normales después de la intervención.

Pero las horas seguían pasando y la condición de Yulixa no mejoraba.

Publicidad

Uno de los videos que ahora hacen parte de la investigación mostraría a la mujer con los labios morados y una respiración bastante agitada. Otro registro revelaría el momento en que cae al piso y necesita ayuda de un hombre y una mujer para volver a levantarse.

El momento en que fue sacada del establecimiento

Cerca de las 4:00 de la tarde, Yulixa permaneció dentro del lugar bajo el supuesto cuidado del personal, mientras sus amigas salían a buscar algunas pertenencias personales que les habrían solicitado.

Publicidad

Horas más tarde, sobre las 7:00 de la noche, las amigas avisaron que iban de regreso a la estética para entregarle ropa y otros objetos.

Sin embargo, recibieron una respuesta inesperada.

Según el relato conocido públicamente, la dueña del establecimiento les dijo que Yulixa ya no estaba allí y que supuestamente había pedido irse hacia su casa sobre las 7:20 de la noche.

Pero esa versión empezó a perder fuerza minutos después.

Cámaras de seguridad registraron exactamente a las 7:24 de la noche el momento en que la mujer era sacada del establecimiento por dos hombres y una mujer, quienes la cargaban hasta un carro particular.

Testigos aseguraron que Yulixa aparentemente estaba inconsciente y que incluso las personas que la llevaban habrían intentado subirla inicialmente al baúl del vehículo, aunque cambiaron de idea al notar que había ciudadanos observando desde un paradero del SITP.

Publicidad

“Estaba inconsciente, me impactó. Yo dije: ‘Uy, parece un muerto’”, contó uno de los testigos.

El vehículo tomó rumbo hacia el norte de Bogotá y, según la información recopilada hasta ahora, habría sido visto por última vez el jueves hacia la 1:30 de la tarde.



Nuevo video de Yulixa Toloza al interior de la clínica: la alzan e intenta sostenerse

Uno de los registros que más impacto ha generado dentro de la investigación es un nuevo video revelado por las autoridades, donde se observa a Yulixa Toloza en delicado estado de salud al interior del centro estético.

Publicidad

En las imágenes, la estilista de 52 años aparece desorientada, con dificultades para respirar y tratando de sostenerse mientras es ayudada por presuntos trabajadores del lugar.

Puedes leer: Revelan cuánto habría pagado Yulixa Toloza por la cirugía estética antes de desaparecer

El video mostraría cómo la mujer apenas logra pronunciar algunas palabras y necesita apoyo constante para mantenerse de pie.

En medio de la grabación, uno de los presentes incluso se dirige directamente hacia quien estaba grabando y le dice: “No grabes”.

Ese material ahora hace parte de las piezas clave que revisan las autoridades para esclarecer qué ocurrió realmente durante las últimas horas en las que Yulixa Toloza fue vista dentro del establecimiento Beauty Láser M. L.