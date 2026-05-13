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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Giovanny Ayala se someterá a delicado procedimiento para volver a ser papá a sus 50 años

Giovanny Ayala se someterá a delicado procedimiento para volver a ser papá a sus 50 años

El reconocido cantante de música popular anunció su compromiso con María Gómez y aseguró que desea convertirse en padre nuevamente.

Giovanny Ayala volverá a ser papá a sus 50 años
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Giovanny Ayala, reconocido cantante de música popular captó la atención de la opinión pública al confirmar su próximo matrimonio con María Gómez, además confirmó su intención de convertirse en padre nuevamente a los 50 años, por lo cuál deberá someterse a un procedimiento médico para esto.

Sin embargo, pese a bodas de otras figuras, Giovanny Ayala optó por la discreción y mencionó que la ceremonia está programada para este año y se llevará a cabo en su propiedad privada, la finca Villa Valentina. “Ella se va a casar conmigo; yo no me voy a casar con un pueblo, ni con una ciudad, ni con Colombia. Ella se va a casar conmigo”.

Puedes leer: Hijo mayor de Giovanny Ayala sufre aparatoso accidente; este es su estado de salud

Por su parte, María Gómez, ha señalado que la elección de una boda pequeña responde a una planificación financiera estratégica, esto debido a que ellos decidieron que van a priorizar proyectos futuros, sobre una luna de miel ostentosa.

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Tanto es así que este comentó que su relación con María Gómez es como si estuviera secuestrado y que en los próximos días le pondrán el anillo. “Actualmente estoy viviendo una relación con mi pareja; mejor dicho, ‘me tiene secuestrado’. Pronto me voy a poner mi argolla”.

¿Qué procedimiento tiene que hacerse Giovanny Ayala para ser papá otra vez?

Sin embargo, Giovanny Ayala también confirmó que desea tener un hijo con María, para lograrlo, el cantante deberá someterse a un procedimiento médico, ya que años atrás se había realizado la vasectomía. Por lo cual, afirmó que por respetó a su futura esposa se hará este procedimiento.

Puedes leer: ¿Hijo de Giovanny Ayala fue secuestrado por seguir a una mujer? Le pidió perdón

“Aunque ya me hice la vasectomía y ella tiene un hijo de 10 años de su anterior relación, yo no le puedo cerrar los sueños y es una mujer que quiere tener un bebé conmigo”, confesó el llanero, decisión que tomó después de la separación del artista de Andrea Díaz en 2018.

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Por otro lado, se conoció que a pesar de que inicialmente los hijos de Ayala manifestaron cierta reserva ante la idea de tener nuevos hermanos, finalmente han expresado su apoyo total a la unión.

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Destacan que María Gómez es una influencia positiva en la vida de su padre. Para el intérprete de éxitos como "De qué te las picas" e "Historia de amor", la base del éxito de este noviazgo ha sido la transparencia, razón por la cual decidió hacer pública su felicidad: “me encanta contar lo que está pasando, sea bonito o feo, siempre lo hago público”.

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