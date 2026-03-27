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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Hijo de Giovanny Ayala fue secuestrado por seguir a una mujer? Le pidió perdón

¿Hijo de Giovanny Ayala fue secuestrado por seguir a una mujer? Le pidió perdón

El cantante contó en El Klub de La Kalle que su hijo insistía en viajar a una zona de riesgo por una cuestión emocional, pese a sus constantes advertencias del peligro del lugar.

Giovanny Ayala habla de la razón por la cual su hijo frecuentaba el Cauca para El Klub de La Kalle
Giovanny Ayala y Miguel Ayala
Foto: Montaje por la Kalle; foto de La Kalle e Instagram @miguelayala_oficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

Un nuevo detalle salió a la luz sobre el episodio que vivió el hijo de Giovanny Ayala, luego de que el artista revelara en El Klub de La Kalle las verdaderas razones detrás de los constantes viajes del joven a una zona considerada de alto riesgo.

Según lo contado en la entrevista, estas visitas no eran esporádicas, sino frecuentes, lo que aumentaba la preocupación de su familia debido al contexto de inseguridad que se vive en ese territorio del Cauca.

Miguel Ayala, hijo y mánager del cantante colombiano Giovanny Ayala, fue retenido el 18 de noviembre de 2025 en la vía Panamericana, en el Cauca, por disidencias de las FARC.

Luego de permanecer 14 días en cautiverio, fue liberado en una zona rural de Cajibío gracias a un operativo del GAULA de la Policía. Durante ese tiempo, los captores exigían una elevada suma de dinero por su liberación.

¿Por qué el hijo de Giovanny Ayala viajaba tanto al lugar donde fue secuestrado?

Durante la entrevista, el tema surgió cuando uno de los entrevistadores de la mesa dejó en evidencia el motivo que habría impulsado estas decisiones. “¿Y sabes por qué? Me lo confiesa Miguel luego... que hay una muchacha, pues estaba tragadito allá de una muchacha”, comentó, dejando claro que el factor sentimental habría sido clave en esta historia.

Ayala no dudó en confirmar esa versión y profundizó en lo que ocurría en ese momento.Sí, le decía... y él tenía una noviecita, pues bueno, no sé, allá. Entonces él viajaba mucho allá y la gente lo empezó a querer mucho allá... yo le decía: 'Vea, yo me he recorrido este país, no vaya para allá... venga, pero ¿por qué se va a ir a buscar allá si usted tiene todo conmigo?'”, relató, evidenciando la insistencia con la que intentó evitar esos desplazamientos.

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Según explicó el cantante, no se trataba solo de una relación amorosa, sino también del reconocimiento que su hijo comenzaba a ganar en esa región.

Esto, sumado a su juventud, habría influido en que no dimensionara los riesgos reales de moverse en ese tipo de territorios. “Él sentía que en ese pueblo, en esos corregimientos, pues su nombre ya estaba... pero el joven no escuchaba aquí al papá que le decía 'no vaya para allá'”, agregó.

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El artista fue enfático en que su preocupación siempre estuvo basada en la experiencia. Durante años ha recorrido distintas zonas del país y conoce de primera mano las complejidades de seguridad en ciertos lugares.

Por eso, sus advertencias no eran exageradas, sino una forma de proteger a su hijo de posibles peligros.

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Puedes leer: Ellas son las tres hijas de Giovanny Ayala que sorprenden en video: le cobraron

Uno de los momentos más conmovedores del relato llegó cuando recordó lo que ocurrió después de que el joven viviera una situación límite. “Yo le decía: 'Papi, el dinero, por mucho dinero que le den, no lo paga la tranquilidad'. Y mire, me decía llorando tan pronto lo vi... Él me decía: 'Perdón, papá'. Fue la primera palabra que me dijo: 'Perdón, papá, perdón'”, contó Ayala, visiblemente afectado por lo sucedido.

Para Giovanny Ayala, lo vivido fue una lección que marcó a su hijo y reforzó la importancia de escuchar los consejos, especialmente cuando vienen desde la experiencia y la preocupación genuina de un padre.

Mira también: Giovanny Ayala contundente contra Ciro Quiñónez; ¿nuevo lío por canción del MUNDIAL?

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