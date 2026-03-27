Ellas son las tres hijas de Giovanny Ayala que sorprenden en video: le cobraron

El cantante colombiano Giovanni Ayala compartió detalles sobre una experiencia particular durante la producción de su más reciente video musical 'Asi Es Que Se Canta Un Gol', en el que buscó recrear la estética de los barrios colombianos y la pasión futbolera.

Durante una entrevista en el programa El Klub de La Kalle, el artista de música popular explicó que decidió incluir a parte de su familia en escenas relacionadas con el fútbol, con el objetivo de aportar realismo a la narrativa.

Puedes leer: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">Canción Todo lo Fue, de Lenin Ramírez, y su éxito tras el desprecio: "Una canción plana"



¿Quénes son las hijas de Giovanny Ayala que aparecen en videoclip?

La participación de sus hijas en el videoclip no fue gratuita. Según relató, ellas formaron parte del rodaje y le "cobraron duro duro" por su trabajo actoral, lo que generó sorpresa entre los presentes al saber que eran sus propias hijas.



Hijas de Giovanny Ayala Foto: captura video YouTube

Valentina, quien es melliza, es una de las más visibles públicamente y suele compartir contenido en redes sociales; Natalia también mantiene actividad digital, aunque con un perfil más discreto; mientras que Julieth Natalia es reconocida como la hija mayor del artista.

Publicidad

El llanero, conocido por canciones como "Anoche te soñé" y "La sinvergüenza", manifestó sentirse "muy honrado y muy afortunado" de contar con su equipo habitual de trabajo, incluyendo a su compositor Nolberto Riveros y a artistas emergentes.

Publicidad

A pesar del costo adicional que implicó la participación de sus hijas, destacó que su inclusión aportó autenticidad al proyecto, especialmente en un video enfocado en la identidad futbolera colombiana.

Puedes ver: Famosos colombianos que han fallecido en Semana Santa; así fueron sus últimos minutos

Asimismo, el músico señaló que recibió apoyo institucional sin costo para la grabación en el estadio del equipo Llaneros, en Villavicencio. De acuerdo con su testimonio, tras comunicarse con autoridades locales, como la gobernadora y el alcalde, obtuvo autorización inmediata para utilizar el escenario deportivo. "Giovanni no hay peros", fue la respuesta que recibió, lo que facilitó el desarrollo del proyecto en su región.

La propuesta audiovisual busca rescatar la "estética de barrio" y la "pasión futbolera" característica de los aficionados en Colombia. Elementos como antenas de televisión antiguas y reuniones vecinales en la calle forman parte de la narrativa, mostrando escenas en las que los residentes comparten partidos en comunidad.

Por otro lado, el artista también habló sobre sus planes personales como casarse y profesionales. Indicó que, aunque contempla un eventual retiro, considera que aún tiene "mucha tela por cortar" y aspira a lanzar un último gran éxito antes de alejarse de los escenarios.

El cantante, padre de seis hijos, entre ellos Valentina, quien es melliza, y Miguelito, recordó momentos difíciles que ha enfrentado su familia, como el secuestro de uno de sus hijos, situación que fue resuelta gracias a la intervención del Gaula. Actualmente, señaló que mantienen una relación unida y de apoyo mutuo, incluso en el ámbito profesional.



Mira también: Giovanny Ayala contundente contra Ciro Quiñónez; ¿nuevo lío por canción del MUNDIAL?