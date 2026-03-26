Famosos colombianos que han fallecido en Semana Santa; así fueron sus últimos minutos

La Semana Santa para un alto porcentaje de los colombianos es un periodo de oración, reflexión y recogimiento espiritual. Sin embargo, también durante esta época es un lapso donde muchos seguidores del entretenimiento, el deporte y las artes, es un tiempo que se marca por el luto.

Tanto es así que diversas figuras públicas de Colombia han perdido la vida durante la Semana Santa, las cuáles dejaron un gran vacío en la memoria colectiva del país debido al impacto de sus trayectorias, lo inesperado de sus partidas y las condiciones como se presentaron estas.

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Por lo cual, estos son algunos íconos que dijeron adiós durante el tiempo de vacaciones y reflexión espiritual marcando para siempre el calendario de estas festividades religiosas.



¿Cuáles han sido los famosos colombianos que fallecieron en la Semana Santa?

Una de las pérdidas más recientes, ocurrió en el marco del deporte nacional, esto debido a que fue la partida de Freddy Rincón, ocurrida en el año 2022. Conocido mundialmente como ‘El Coloso’, Rincón es recordado como uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol colombiano.

Recordemos que el exfutbolista falleció el 13 de abril de 2022 en Cali, tras permanecer dos días en estado crítico en la Clínica Imbanaco, esto después de sufrir un accidente automovilístico en la madrugada del lunes 11 de abril, el cual le provocó un trauma craneoencefálico severo que no pudo superar a sus 55 años.

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Por otro lado, durante la Semana Santa del 2017, el mundo del vallenato se estremeció el 14 de abril de ese año se confirmó la muerte de Martín Elías, hijo del legendario Diomedes Díaz. El joven cantautor, sufrió un accidente automovilístico en la vía que conduce de San Onofre hasta Lorica, Córdoba.

Martín Elías, fallecido cantante vallenato / FOTO: Compuesta - tomadas de redes sociales

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El siniestro ocurrió horas después de que el artista ofreciera un concierto en Coveñas. Pese a los ingentes esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, las múltiples lesiones acabaron con su existencia a la temprana edad de 27 años, convirtiendo el viernes santo un día de luto para los seguidores del vallenato.

¿Qué otras pérdidas ocurrieron en Semana Santa?

La literatura también tiene una fecha de luto durante este tiempo de reflexión, el 17 de abril de 2014, el máximo exponente del realismo mágico y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, falleció en Ciudad de México a los 87 años, esto después de que estuviera combatiendo un cáncer linfático.

De igual forma, la televisión y el humor colombiano está marcado por una pérdida en este tiempo, la actriz y humorista Lucero Gómez, recordada por su trayectoria en ‘Sábados Felices’.

La humorista terminó falleciendo el 5 de abril de 2020 en Bogotá, esto después de varias complicaciones para retirar una hernia umbilical en la Clínica Méderi, por lo que terminó falleciendo en este mismo centro asistencial.