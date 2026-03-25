VIDEO: Periodista deportivo es secuestrado en plena transmisión en vivo

El periodista deportivo conocido como 'Julio Profe' fue reportado como secuestrado en Sudáfrica, un hecho que generó preocupación tanto en el gremio periodístico como entre seguidores del fútbol. La situación, que continúa en desarrollo, mantiene la atención de autoridades y medios internacionales a la espera de información oficial.

De acuerdo con los reportes divulgados por distintos medios, el comunicador, identificado como

Julio Ibáñez, fue retenido por un grupo de hombres armados que ingresaron por la fuerza al lugar donde se encontraba hospedado. El hecho habría ocurrido en medio de su estadía en Sudáfrica, país al que viajó por motivos laborales relacionados con cobertura deportiva.



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Según versiones preliminares, los responsables del secuestro habrían actuado de manera coordinada, sorprendiendo al periodista dentro de su alojamiento. En el video se alcanza a escuchar al periosdita diciendo: “Qué está pasando”, antes de que se corte abruptamente la transmisión. Aunque no se conocen detalles completos sobre el operativo ni sobre los autores, el caso ya es considerado delicado por el contexto en el que ocurrió.

En Sudáfrica hombres armados irrumpieron en el hotel donde se encontraba el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, quien estaba cubriendo al próximo rival de México en la Copa del Mundo.



Hasta el momento se desconoce su situación. pic.twitter.com/c6RG45JdCr — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 25, 2026

¿Quién es julio Ibáñez?

Conocido como ‘El Profe’ por su formación como entrenador de fútbol, Julio Ibáñez se ha destacado por su cobertura detallada del Club América desde 2021 y su labor en la Liga MX. Además, participa en el proyecto ‘El Enemigo Íntimo’, donde analiza a los rivales de la Selección Mexicana. Su estilo claro, profundo conocimiento táctico y cercanía con jugadores y entrenadores lo han consolidado como una referencia en transmisiones deportivas y redes sociales.

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Su presencia en Sudáfrica estaría relacionada con actividades profesionales vinculadas a eventos futbolísticos, lo que hace aún más relevante el caso, dado que se encontraba ejerciendo su labor periodística al momento del incidente.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el estado de salud del periodista ni sobre las condiciones en las que permanece retenido. Esta falta de información incrementa la preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores.

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Tampoco se conocen exigencias por parte de los secuestradores ni detalles sobre posibles negociaciones, lo que deja abierta la investigación y mantiene el caso en total reserva por parte de las autoridades.

Por otro lado, el secuestro de 'Julio Profe' generó reacciones en el entorno del periodismo deportivo, donde colegas y seguidores manifestaron su preocupación a través de redes sociales y espacios informativos.

Mientras continúan las investigaciones, la atención se centra en la información oficial que permita determinar el paradero del periodista y esclarecer las circunstancias del secuestro. Por el momento, el caso permanece bajo análisis por parte de las autoridades, con seguimiento de organismos diplomáticos y medios internacionales.